Sin lugar a dudas, Víctor Romero es uno de los narradores colombianos con mayor reconocimiento en el país, debido a su talento, carisma y profesionalismo.

Y es que, durante 6 años, el comunicador estuvo en Argentina trabajando con ESPN, una de las cadenas de deportes más importantes del mundo, donde se desempeñó como relator, periodista y conductor de programas como ‘ESPN F10’ y ‘Balón Dividido’.

Sin embargo, en el arranque de 2025, Víctor Romero dejó de aparecer en ESPN, causando sorpresa en muchos televidentes y seguidores, que acostumbraban a verlo.

En diálogo con el programa Pulzo Deportes, Romero explicó que su salida de ESPN fue netamente personal, ya que buscaba regresar a Colombia. De hecho, contó que se unió a Caracol Televisión.

“Renuncié a ESPN y estamos haciendo cosas importantes con los líderes en transmisiones deportivas como lo es Caracol Televisión, con un equipo impecable, humano y de profesionales intachable. Uno entiende allí por qué son los líderes”, dijo.

Y añadió: “Quería, después de 6 años, regresar a mi país. Son decisiones personales. Estoy muy contento porque se aprendió algo por allá y hay que darle”.

Incluso, Romero, oriundo de la Costa Caribe colombiana, les dio un consejo a los periodistas que sueñan con pisar las grandes ligas.

“Soy de poco planificar, soy más del día a día. Uno a veces planifica y viene la vida y te quita todo. Hay que tener una proyección, pero, planificar, poco de eso. Uno debe tener los pies en la tierra entendiendo que, en mi caso, soy un simple periodista, alguien que cuenta historias, no soy el protagonista, doy una opinión”, precisó.

Cómo fueron los inicios de Víctor Romero

En el diálogo con Pulzo Deportes, Víctor Romero recordó cómo fueron sus inicios en televisión, recordando su época de aprendizaje en RCN y el salto que decidió dar a ESPN.

“Hice las prácticas profesionales en RCN, en 2014, en la Copa del Mundo, y obviamente fue una experiencia maravillosa, estoy muy agradecido en su momento con el Canal RCN, porque me dio muchas herramientas para lo que logré hacer”, dijo.

Y concluyó diciendo: “En 2018 renuncié a RCN sin tener absolutamente nada y en enero de 2019 se dio la oportunidad de estar en Buenos Aires, en ESPN, me hicieron unas pruebas y quedé. Fueron 6 años que estuve allí, de enero de 2019 a diciembre de 2024… Cuando llegué, Messi era el que ganaba todo en Barcelona y los argentinos decían que no servía en la selección; ahora que me fui, Messi es Dios. Pasó el tiempo y se modificó el discurso”.

