Alejandra Velásquez es una de las comunicadoras más sobresalientes de la nueva generación del periodismo deportivo y es por ello que estuvo en ’31 voces, 31 mujeres’, de Pulzo, para hablar sobre el valor que tiene la mujer en la sociedad.

La joven señaló que el periodismo es una profesión que se vive con pasión, por lo que es necesario vivirla a tope, pues considera necesario levantarse todos los días amando lo que se hace.

“Lo que a mí me describe dentro de este papel y de esta profesión es la pasión, creo que con pasión se logra todo, sin ella, ser periodista no funciona. Son dos palabras que van tomadas de la mano y muy ligadas. Me levanto todos los días amando lo que hago”, dijo.

Justamente, Alejandra Velásquez se refirió al momento que marcó su carrera en le periodismo deportivo, el cual tiene que ver con el cubrimiento del Mundial Femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

“Un antes y después en mi carrera fue poder cumplir el sueño de cubrir una Copa del Mundo, el Mundial Femenino de mayores en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Es increíble atravesar el mundo para hacer lo que amas, contactar con periodistas, conocer a tus ídolos, estadios y nuevas culturas”, precisó.

De hecho, el mayor reto que ha afrontado la también presentadora y relatora en el sector ha sido el machismo y los estigmas por el simple hecho de ser mujer.

“El mayor reto que he tenido que asumir es romper con los estigmas y con el machismo en temas de relato, muchas veces me dijeron que no se iba a dar, que las mujeres estuvieran cumpliendo con esta realidad de relatar en televisión y radio. Ha sido un trabajo en conjunto y de mucha lucha”, indicó.

Finalmente, Alejandra le envió un mensaje a las niñas y jóvenes que sueñan con brillar en el periodismo deportivo: “Para todas mujeres y niñas que se quieren atrever a cumplir este sueño de ser periodistas deportivas, no se rindan, luchen por sus sueños y cúmplanlos, si 1.000 veces les dicen que no, 1.001 veces dirán que sí y hacer lo que aman. Sean felices”.

