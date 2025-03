Muchas de las mujeres que están en el poder en diferentes ámbitos sociales han tenido que recorrer un camino largo para encontrar igualdad. El caso de Margarita Díaz no es diferente y desviar la atención de su físico para darle importancia a su discurso.

En un espacio con Pulzo, para el especial del mes de la mujer ’31 voces, 31 mujeres’, la directora contó varios detalles y momentos de su carrera que pocos conocían.

Margarita Díaz, Directora del Festival de Cine de Cartagena, en ’31 voces, 31 mujeres’

“Uno de los momentos que marcó mi carrera fue tomar la decisión de seguir en la cultura, trabajar para la cultura. Yo nunca estudié nada para la cultura, era solo una excelente consumidora, quería dedicarme a la administración pública y la cultura fue abriéndome puertas y obligándome. Un día la decisión la tomó la vida por mí”.

Pero este camino la sacó de su zona de confort en muchas ocasiones, por lo que tuvo que enfrentarse hasta choques culturales:

“Las mujeres tenemos retos todos los días, desde tener que demostrar nuestras capacidades, más allá de lo que está en el físico. Hubo un momento que me marcó mucho con una cultura en la que los hombres no me miraban a los ojos y me tocaba caminar detrás de ellos para poder marcar una relación jerárquica”.

Asegura que todos los días trabaja en una palabra: “El perdón, me la repito mucho en donde me permito equivocarme y sé que haré las cosas mejor después“.

Para finalizar, le dejó un mensaje claro a las mujeres:

“Lo más fácil sería dejar de confrontarnos con los hombres. Entender que los hombres, al igual que nosotras, tienen miedos, aspiraciones. Que si históricamente han tenido privilegios, podemos llegar a conciliaciones de igual a igual para marcar un futuro“.

