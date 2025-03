Una de las voces más características de Caracol Radio durante muchos años fue la de Gustavo Sanint, más conocido como el ‘Tato’, ya que en las narraciones del fútbol profesional colombiano y el internacional siempre estaba su voz armonizando los compromisos.

De hecho, cuando le ocurrió un problema de salud, las personas lo extrañaron, principalmente, en los partidos del Deportivo Pereira, equipo del cual es hincha y con el que más sentimiento narraba.

Sin embargo, al cumplir la edad de la pensión, desde la compañía le informaron que ya no iba a seguir en su puesto, lo cual sorprendió tanto a los seguidores del ‘Fenómeno del fútbol’ como de quienes tenían la costumbre de escuchar los partidos por radio.

Por qué salió el ‘Tato’ Sanint de Caracol Radio

Ahora, unos días después de que se confirmó la noticia, el narrador contó los detalles de su salida y aseguró que a pesar de todo, se encuentra muy agradecido con esa empresa por lo que le brindó durante tantos años.

“Se cumple el proceso. Llega la pensión y me dicen que no me preocupara, que me tocaba retirarme por cuestiones jurídicas y de ley, pero que me iban a necesitar a partir del primero de noviembre. ‘Quédese tranquilo’, me dijeron”, comenzó explicando el narrador en diálogo con Meca TV.

Y agregó: “Ahorita el primero cumplía yo como narrador deportivo 38 años. A ese viernes me llaman de Bogotá y Don Camacho (gerente) me dijo que me necesitaba el lunes en la gerencia de Pereira, entonces le dije a mi mujer ‘me sacaron’, porque me dio ese pálpito. Llegué ese día y así ocurrió. Camacho me dijo que eran determinaciones de arriba”.

Sin embargo, Sanint se mostró muy comprensivo con la situación porque al final lo que le ofrecían era un contrato por prestación de servicios, así que si no lo necesitaban simplemente no lo iban a seguir llamando.

De esta manera, Sanint se despidió luego de 38 años en la cadena radial, en la que narró mundiales de fútbol, muchos campeonatos del fútbol colombiano, hazañas de los equipos nacionales en los torneos internacionales y mucho más.

