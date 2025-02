La conferencia de prensa posterior al partido en el que La Equidad cayó 0-1 ante Boyacá Chicó, válido por la jornada 6 de la Liga BetPlay, se convirtió en un escenario inesperado de tensión cuando un periodista argentino le preguntó al técnico del club ‘Asegurador’, Alexis García, si no consideraba que ya era el momento de renunciar debido a los malos resultados del equipo.

El interrogante, que claramente fue una pregunta directa sobre el futuro del estratega, fue hecho por el periodista Christian Luque —de USB Radio— y dejó en el aire un ambiente cargado de incomodidad.

—Profe, lleva nueve partidos sin ganar. ¿No es una autocrítica eso y no cree que es el momento de dar un paso al costado?— indagó el comunicador.

—¿Vos sos de qué emisora? — replicó Alexis García.

—USB Radio— respondió el argentino.

—USB Radio… No sé, es la primera vez que te veo en esta cancha— agregó el técnico de La Equidad.

—Sí, sí, me contrataron recién, soy de Argentina— contestó el comunicador.

Acá, el video del momento (minuto 1:14):

🟢⚽“Me duele la derrota, que rachita tenemos, pero la tenemos que romper de alguna manera. No voy a dar un paso al costado“ Alexis García, técnico de Equidad. pic.twitter.com/rAQ1SKw6SL — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2025

Si bien la pregunta del periodista argentino no pareció malintencionada, quizá el tono y el momento elegido para formularla no fueron del agrado del entrenador. De hecho, al escuchar que el comunicador era de Argentina, García hizo gestos de desencanto y de asombro, pero luego aseguró que no dejaría el equipo.

—No voy a dar un paso al costado. Si esa era la pregunta, no. ¿Aparte llevas un partido, no?— insistió García.

—No, el segundo— contestó el periodista.

—Me dijiste ahora que el primero… muchas gracias por tu pregunta, excelente, buenísima— concluyó en tono irónico el entrenador.

¿Qué partidos de Liga BetPlay se juegan este sábado?

La derrota de La Equidad le dio apertura a la sexta jornada del campeonato, la cual continúa este sábado 22 de febrero con dos compromisos.

6:20 p. m. Águilas Doradas vs. Once Caldas.

8:30 p. m. Pereira vs. Fortaleza.

En cuanto al domingo, 24 de febrero, se llevarán a cabo tres partidos.

4:00 p. m. Alianza vs. Nacional.

6:10 p. m. Cali vs. Millonarios.

8:20 p. m. Tolima vs. América.

