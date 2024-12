Desde hace varios años, el delantero colombiano Radamel Falcao García se ha caracterizado por ser uno de los jugadores más importantes del país, pues por los equipos que ha pasado ha destacado de gran manera y por eso su voz siempre es importante para los medios de comunicación.

Es más, cuando el futbolista venía a la Selección Colombia, todos los periodistas de los distintos medios del país se agrupaban solo para escucharlo a él, aunque eso significara también una batalla para ver quien le preguntaba primero.

Eso, de hecho, fue lo que un día causó gran malestar en el jugador, quien en un momento incluso gritó a una periodista porque no lo dejaba tranquilo mientras hablaba con otros medios.

Cómo fue el regaño de Falcao a Pilar Velásquez

En diálogo con ‘SiSePued Podcast’, la periodista Pilas Velásquez, actualmente en Win Sports, contó que ella estaba comenzando apenas en sus primeras zonas mixtas, por lo que comenzó a gritar muy fuerte el nombre del futbolista, situación que a Falcao no le gustó.

“A mí me tocó la época de Pékerman y Falcao y me acuerdo que me tocó una zona mixta en Barranquilla. Yo estaba muy buñuela, es decir, arrancando, empezando y tal. Yo me colgaba de las barandas y vi que Falcao pasó, así que comencé a gritar su nombre“, dijo la periodista.

Y agregó: “Y en eso el man se devuelve y me dice ‘Ya voy, me estás volviendo loco’. Horrible. Luego el man se devolvió y me atendió superbién”.

Esta fue una situación que llamó mucho la atención porque el delantero casi nunca se sale de sus papeles, pese a que su partido haya sido bueno, malo o regular, pero esa vez igual le sirvió de experiencia a la periodista para aprender a manejar mejor a los futbolistas.

Lo cierto es que Falcao siempre trata de ser muy amable tanto con los comunicadores en las ruedas de prensa y zonas mixtas, como con los aficionados al tomarse una foto o firmar un autógrafo, por lo que es un ejemplo para muchos.

