En la tarde de este martes, 23 de diciembre, se presentó un nuevo accidente en Antioquia, a pocos metros de donde hace apenas una semana, un bus que traía varios estudiantes del Liceo Antioqueño se salió de la vía y cayó a un acantilado, dejando una lamentable cifra de 16 jóvenes fallecidos.

En esta oportunidad, el hecho se presentó en el sector El Chispero, en la vía entre Segovia y Remedios.

Según las primeras informaciones, en esta oportunidad los involucrados son un bus de servicio especial que traía a varias personas y una motocicleta, que quedó caída justo al lado del otro vehículo.

Tal como se puede ver en las fotos compartidas en las redes sociales, el bus quedó justo al lado de la montaña, montado en un estilo de separador, por lo que se han reportado varios lesionados, pero sin conocer aún si hay víctimas fatales.

Estas son las fotos de la situación:

#ULTIMAHORA | Un bus de servicio especial se accidentó tras salirse de la vía en el sector El Chispero, a pocos metros del punto donde, hace una semana, ocurrió la tragedia del bus que transportaba estudiantes en la vía entre Segovia y Remedios. De manera preliminar, se… pic.twitter.com/sFvMqCrw78 — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 23, 2025

Por lo pronto, las autoridades ya hacen presencia en la zona para atender a los lesionados y comenzar con la investigación correspondiente para determinar qué causó este accidente, si una imprudencia por parte de alguno de los conductores, un despiste o incluso una falla mecánica.

Al mismo tiempo, se hace la identificación de los lesionados y el desplazamiento a centros médicos cercanos para tratar las heridas de los más afectados.

Cabe destacar que esta situación se presentó a escasos metros del accidente del pasado 14 de diciembre en el que fallecieron 16 estudiantes por, según se ha podido conocer en las últimas horas, fallas mecánicas e irresponsabilidad de la compañía porque el vehículo no estaba en óptimas condiciones para ser usado.

