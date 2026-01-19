El próximo 3 de febrero de 2026 se dará en Washington una cita esperada por muchos: el presidente colombiano, Gustavo Petro, se encontrará frente a frente con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, como informó la revista Semana, aún queda en el aire la conformación exacta de la delegación que acompañará a Petro en este trascendental encuentro.

Por el momento, solo Gustavo Petro y el embajador Daniel García-Peña tienen asegurada su participación en la reunión, pero fuentes cercanas a la Cancillería advierten que “cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días”, dejando abierta la posibilidad de cambios en la delegación.

La composición de la delegación ha representado un obstáculo debido a varias barreras políticas y administrativas. Entre las figuras políticas consideradas para la visita se encontraba inicialmente la canciller Yolanda Villavicencio. No obstante, Villavicencio decidió renunciar a su visa, acción que la descarta automáticamente como parte de la comitiva.

Esta señal es significativa teniendo en cuenta que la canciller ha estado en constante coordinación con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, para afinar los preparativos logísticos de la reunión entre ambos presidentes.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó abiertamente sus deseos de ser parte de la delegación, sin embargo, se enfrenta a dos contundentes obstáculos. En primer lugar, su falta de visa estadounidense y en segundo lugar, su inclusión en la Lista Clinton, que niega visas diplomáticas y de tránsito a quienes la conforman. Esta situación imposibilita legalmente su participación en el encuentro.

La Cancillería colombiana no ha descansado en sus intentos por definir la conformación de la delegación, manteniendo constantes encuentros con la Embajada de Estados Unidos para concertar los detalles del encuentro. Estas interacciones reflejan la urgencia de alinear las restricciones diplomáticas con las prioridades políticas de ambos países.

Así las cosas, la incertidumbre se mantiene y la posibilidad de cambios de último minuto no se descartan. Finalmente, la delegación dependerá de las negociaciones entre Bogotá y Washington y de la resolución de trámites migratorios y administrativos aún pendientes.

