El gigante del comercio electrónico Shopee anunció el cese definitivo de sus operaciones en Colombia a partir del jueves 30 de octubre de 2025 a las 11:59 p.m. La noticia fue difundida a través de un mensaje oficial en las redes sociales de la compañía.

A partir de dicha fecha, la plataforma cesará la aceptación de nuevos pedidos. Sin embargo, aquellos hechos con anterioridad serán procesados y entregados de manera normal, detalló la empresa en su comunicado. Además, el servicio de atención al cliente continuará disponible para asistir a los usuarios durante todo el proceso de entrega y postventa.

Aunque la tienda de origen singapurense no expuso las razones que llevaron a tomar esta decisión, es factible resaltar que el anuncio coincide con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras hechas en sitios internacionales en Colombia. Este cambio en la regulación fiscal podría haber afectado las operaciones transfronterizas de la empresa, tornándolas menos competitivas, como detalló El Tiempo.

“Estamos tristes por la salida de Shopee de nuestro país, siempre ofrecieron una buena experiencia de compra, con precios razonables y entrega a tiempo”, comentó un usuario en la red social Instagram, reflejando la conmoción de la comunidad de consumidores ante la abrupta decisión.

Aunque con sede en Singapur, Shopee ha estado presente en varios países alrededor del mundo y el cierre de sus operaciones no se limita solo a Colombia. Sin embargo, la empresa enfatizó su compromiso en cumplir con todos los pedidos y brindar soporte a los usuarios durante el proceso de cierre.

Por otro lado, la llegada del IVA a compras internacionales seguramente ha producido un impacto significativo en la dinámica del e-commerce en Colombia. La imposición de este nuevo impuesto puede encarecer los productos importados, dificultar su venta y competencia con productos locales, lo que posiblemente habría influido en la decisión de Shopee de suspender sus operaciones en el país.

Sin embargo, a pesar de la decisión de Shopee de retirarse del mercado colombiano, se deja un legado de eficiencia, precios competitivos y garantía de calidad que los consumidores nunca olvidarán. La plataforma, que durante su funcionamiento en Colombia se convirtió en una alternativa novedosa y confiable para acceder a productos no disponibles en el mercado local, será sin duda extrañada por los consumidores.

Con la salida de Shopee, se abre un remolino de preguntas, entre ellas: ¿Qué implicaciones tendrá la implementación del IVA a las compras internacionales para el futuro del comercio electrónico en Colombia?

