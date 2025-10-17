Mazda anunció la llegada al país de la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), una SUV que le apunta a redefinir la conducción híbrida gracias a su avanzada tecnología e-Skyactiv PHEV, su diseño elegante y una experiencia de manejo que combina rendimiento, sostenibilidad y confort.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Toyota se adelantó a todos: lanzará carro eléctrico que carga en minutos y ofrece más autonomía)

Este modelo representa el más alto nivel de hibridación disponible en el mercado, ofreciendo una conducción eléctrica ideal para los trayectos urbanos y la autonomía extendida del motor de gasolina para viajes largos.

Su sistema combina un motor e-Skyactiv-G de 2.5 litros con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio de 355 V, alcanzando una potencia combinada de 323 caballos de fuerza y un torque máximo de 500 Nm, con una respuesta dinámica inmediata.

Lee También

Mazda CX60 / Mazda

Equipa un nuevo modelo de respaldo permanente, que permite continuar el viaje incluso si la batería se descarga, gracias al apoyo del motor de combustión. El vehículo puede cargarse desde la red eléctrica doméstica mediante el cable de carga incluido. Además, incorpora un sistema de frenado regenerativo, que recupera energía durante las desaceleraciones para recargar la batería y optimizar el consumo.

La transmisión Skyactiv-drive de 8 velocidades, que reemplaza el convertidor de torque por un motor eléctrico, promete cambios más rápidos y suaves, proporcionando una sensación de conducción similar a la de una caja mecánica.

Este vehículo introduce un sistema de reconocimiento facial que identifica al conductor mediante cámaras ubicadas en la pantalla central. Esta tecnología ajusta automáticamente más de 250 configuraciones personalizadas, como la posición del asiento o el volante.

En materia de seguridad, cuenta con 18 tecnologías i-Activsense, entre ellas el Monitoreo del Conductor (DM) y la Alerta de Atención del Conductor (DAA), que detectan signos de fatiga o distracción y emiten alertas visuales y sonoras. También incluye sistemas como la Asistencia de Permanencia en Carril (LAS) y la Prevención de Salida de la Vía (ELK), que ayudan a mantener el control del vehículo.

Combina la arquitectura escalable Multi-Solución SKYACTIV con tracción integral inteligente (AWD) y suspensión de doble brazo delantero.

Lee También

Precio de la Mazda CX-60 híbrida enchufable en Colombia

La Mazda CX-60 PHEV Grand Touring Signature llega a Colombia con un precio de referencia de $ 265’300.000,.

Competencia de Mazda CX-60 híbrida enchufable

Competirá directamente con modelos como la Volvo XC60, BYD Song Plus DM-i, Chery Tiggo 7 Pro PHEV y Deepal S07 Max.

* Pulzo.com se escribe con Z