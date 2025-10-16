Durante los primeros nueve meses de 2025, la compañía registró un aumento del 70 % en ventas frente al mismo periodo de 2024, cifra que duplica el promedio de crecimiento de la red Renault en la ciudad y supera ampliamente el ritmo general de la industria, que se ubica en 29,4 %, según los reportes más recientes del sector.

Este desempeño ha posicionado a Alianza Motor como una organización que no solo mantiene una tendencia ascendente, sino que también logra superar de forma consistente el crecimiento del mercado, impulsada por una estrategia centrada en la excelencia, la disciplina y la atención al cliente.

Carros que más vende Alianza Motor Renault

El impulso comercial no solo se ha reflejado en el segmento ‘retail’, sino también en el área de flotas y clientes corporativos, donde la empresa alcanzó un crecimiento del 103 %. Este resultado ha sido posible gracias al desempeño de modelos como la Renault Trafic, la New Kangoo y la Duster Servicio Público, vehículos que se han consolidado como opciones preferidas por su fiabilidad, eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades operativas de empresas y grandes clientes.

En el mercado de particulares, los modelos Arkana, Kardian y Duster se mantienen entre los más demandados, contribuyendo al liderazgo de Alianza Motor en la capital.

Más allá de las cifras, la compañía destaca que su éxito se apoya en un equipo humano altamente capacitado y comprometido, así como en una propuesta de valor enfocada en la experiencia del cliente, desde el acompañamiento comercial hasta el servicio posventa.

“En Alianza Motor seguimos acelerando con determinación, impulsados por la confianza de nuestros clientes, la innovación de nuestros productos y el compromiso inquebrantable de un equipo que no frena, que cree y que actúa con pasión”, concluyó Hernández Vega.

Con estos resultados, Alianza Motor Renault refuerza su posición como un referente clave en el crecimiento de la marca en Bogotá y en el país, y ratifica su compromiso con el desarrollo del sector automotor colombiano, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción total de sus clientes.

