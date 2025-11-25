La noche del 22 de noviembre en el conjunto Panomia Park, en Bogotá, se convirtió en motivo de alarma colectiva luego de que un residente ingresara al edificio instantes después de accionar un arma de fuego en la vía pública. La administración del complejo confirmó que ya existe una denuncia penal en curso y que, de manera paralela, se abrió un proceso sancionatorio interno contra el involucrado.

Según contaron los vecinos, el impacto de los disparos no solo despertó a varias familias, sino que uno de los proyectiles alcanzó una ventana del conjunto, lo que incrementó el temor entre los residentes. “Muchos vecinos estamos preocupados. Es un conjunto que está compuesto de niños pequeños. Lo primero que hace es disparar contra las ventanas que van hacia el frente de la calle”, relató una habitante del lugar a Caracol Radio.

La inquietud entre los residentes surge también por la forma en que se conocieron las primeras imágenes del hecho. Mientras la Policía adelantaba las verificaciones iniciales, varios habitantes cuestionaron que los videos del momento circularon primero en redes sociales, antes de que la empresa de vigilancia entregara información precisa a las autoridades, según dio a conocer el medio citado.

La administración aclaró que ya se solicitó a la empresa de vigilancia un informe detallado de lo ocurrido, así como del protocolo aplicado la noche del incidente. También reiteró que colaborará con las autoridades para aclarar los hechos y garantizar la seguridad del conjunto.

La investigación penal continuará en manos de las autoridades, mientras el proceso disciplinario interno avanza para determinar las sanciones correspondientes.

