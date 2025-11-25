Un choque frontal entre un bus intermunicipal de la empresa Flota Los Libertadores y una tractomula dejó 26 personas heridas la mañana del lunes 24 de noviembre en el kilómetro 105 + 200 de la vía Bogotá-Tunja, sector conocido como Tierra Negra, en el municipio de Ventaquemada.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 a.m. cuando, según el reporte preliminar de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, la tractomula hizo una maniobra de adelantamiento en curva cerrada e invadió el carril contrario, impactando de frente al bus que cubría la ruta Bogotá – Tunja. El fuerte golpe provocó que el bus volcara lateralmente sobre la calzada y causara un cierre total de la vía durante más de cuatro horas.

#APARATOSO 🚨 Momento exacto del choque entre tractomula y bus de Flota Los Libertadores, en la mañana de hoy 24NOV en vía Bogotá–Tunja, sector Tierranegra, mpio/Ventaquemada (Boyacá). Autoridades que atiendieron la emergencia no reportaron fallecidos, pero si varios lesionados. pic.twitter.com/fcjhux3b8a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 25, 2025

De los 26 lesionados, todos pasajeros y el conductor del bus, dos requirieron traslado hospitalario: uno fue remitido a la Clínica de los Andes y otro al Hospital Metropolitano de Tunja. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales y que la mayoría de los heridos presentaban contusiones, crisis nerviosas y heridas leves.

Horas después del siniestro circuló un video que causó mucha indignación: se observa al propietario de la empresa Los Libertadores agrediendo físicamente al conductor del bus mientras le reprocha el accidente con insultos y golpes, a pesar de que los primeros indicios señalan al conductor de la tractomula como responsable. La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, ha desatado críticas por el trato laboral y la reacción del empresario en medio de la emergencia.

Este es el video en cuestión:

#INCREÍBLE 👀 En grupos de reacción se viralizó un video en el que se evidencia el momento cuando dueño del bus adscrito a Flota Los Libertadores agrede al conductor del vehículo culpándolo de provocar el choque contra cabezote de tractomula en el sector de V/quemanda (Boyacá). https://t.co/U5FMKepuYY pic.twitter.com/uvTzATjiHo — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 25, 2025

Organismos de socorro de Ventaquemada, Bomberos de Tunja y la Dirección de Tránsito de Boyacá atendieron la emergencia. La vía fue habilitada completamente hacia las 2:00 de la tarde luego de la remoción de los vehículos.

Este es el tercer accidente que involucra buses de Los Libertadores en la misma vía durante 2025, lo que reaviva el llamado de las autoridades y usuarios a extremar medidas de precaución en este corredor vial, catalogado como uno de los más peligrosos del centro del país por sus curvas pronunciadas y alto flujo de vehículos pesados.

