El accidente ocurrido en la vía Bogotá–Tunja este 24 de noviembre de 2025 provocó una fuerte congestión y afectó la movilidad en este corredor que conecta la capital de Colombia con el departamento de Boyacá.

La colisión entre una tractomula y un bus intermunicipal de la empresa Los Libertadores se registró en el sector de Ventaquemada, en el punto conocido como Tierra Negra.

Debido al siniestro, la vía quedó parcialmente cerrada mientras los organismos de socorro atendían a los afectados. Según los reportes iniciales, 26 personas recibieron atención en el lugar y dos de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales.

Las dos personas remitidas fueron llevadas a la Clínica de los Andes y al Hospital Metropolitano de Tunja. De acuerdo con la información oficial, ninguno de los heridos presentó lesiones graves.

La movilidad permaneció restringida mientras las autoridades cumplían los protocolos de atención y retiro de los vehículos involucrados. Esto ocasionó filas prolongadas y demoras para los usuarios que transitaban por la zona.

Las autoridades adelantan el levantamiento de los dos vehículos involucrados en el accidente, para dar paso vehicular en el sector de Tierra Negra en Ventaquemada. Datos: – El accidente ocurrió en el km 105+200 en el sector de Tierra Negra en Ventaquemada. ⬇️⬇️🧵 pic.twitter.com/AipX1RZDpm — La Lupa Noticias (@noticiaslalupa) November 24, 2025

Video muestra el momento exacto de accidente de bus en vía Bogotá-Tunja

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que el vehículo de pasajeros rodaba por el carril rápido en la bajada del sector conocido como Tierra Negra, del municipio de Ventaquemada.

Todo transcurría de manera habitual cuando el otro automotor perdió el control y le cerró el paso al bus que perdió el control y quedó sobre el separador que, por su altura, no permitió que pasara a la calzada contraria.

#APARATOSO 🚨 Momento exacto del choque entre tractomula y bus de Flota Los Libertadores, en la mañana de hoy 24NOV en vía Bogotá–Tunja, sector Tierranegra, mpio/Ventaquemada (Boyacá). Autoridades que atiendieron la emergencia no reportaron fallecidos, pero si varios lesionados. pic.twitter.com/fcjhux3b8a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 25, 2025

