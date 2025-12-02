Recientemente, el espeluznante hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años dentro de una bolsa conmocionó a la localidad de Anolaima, en Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan nuevo video de subteniente asesinada por expareja y sentido mensaje que dejó)

Los restos humanos, que según autoridades y vecinos corresponderían a Laura Nathalie Navarro, fueron encontrados dentro de bolsas en una zona rural y al lado de un camino, de acuerdo con lo reportado por El Tiempo.

Diversas versiones empezaron a circular entre los habitantes sobre la vida de la joven y las circunstancias que pudieron rodear su muerte. Laura, quien tenía, según el rotativo, antecedentes de problemas psiquiátricos y consumo de sustancias, solía ausentarse de su hogar durante varios días o incluso semanas, pese a tener un hijo.

Lee También

Este comportamiento dificultó que su ausencia despertara preocupación de inmediato luego de desaparecer. A esto se suman los rumores sobre conflictos familiares y un posible contexto de violencia intrafamiliar, factores que aumentaron la inquietud de la comunidad.

“La familia refiere que era una persona que sufría de algunos problemas mentales, esquizofrénicos. Lo que nos refiere la mamá es que ella en algún momento tuvo un problema muy grande, pero me dice la mamá que nunca dio mayor información”, indicó el alcalde de ese municipio, Carlos Alexys González Chacón, al periódico.

Los habitantes de Anolaima permanecen en un estado de zozobra ante los elementos inquietantes que rodean el caso. En este momento, la Policía y la Fiscalía adelantan la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Aunque el sitio del hallazgo fue confirmado como el lugar de la muerte, las autoridades no descartan que el cuerpo pudiera haber sido movido antes. Durante la inspección preliminar se determinó que la víctima fue mutilada, según informó el Ejecutivo.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Anolaima mantiene un llamado firme que retumba en la tranquilidad de las montañas cundinamarquesas.

Dejaron nota en bolsa que tenía el cuerpo de Laura Nathalie Navarro

Lo que más llama la atención es que las autoridades fueron alertadas por el mal olor que expedían unas bolsas abandonadas que tenían una nota con el nombre y la cédula de la mujer asesinada.

Este caso recuerda lo que pasó con los artistas B-King y Regio Clown, quienes fueron asesinados en México, y junto a sus cuerpos se encontró una nota que, al parecer, buscaba distraer a las autoridades.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: