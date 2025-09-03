La vida personal de Dayro Moreno siempre ha despertado interés entre los aficionados al fútbol y los seguidores de la farándula. El goleador histórico colombiano, con más de 367 anotaciones en su carrera vistiendo camisetas de equipos como Atlético Nacional, Junior, Millonarios, Tijuana y Once Caldas, volvió a ser tendencia tras ser convocado nuevamente a la Selección Colombia por el técnico Néstor Lorenzo.

La noticia no solo causó expectativa deportiva, sino que también revivió la curiosidad en torno a su vida sentimental y, especialmente, a la historia con una de sus exparejas más recordadas: Marcela Muñoz.

¿Quién es el famosa expareja de Dayro Moreno?

Marcela Muñoz es una mujer que, más allá de ser conocida como la ex del delantero tolimense, ha construido una sólida carrera en el mundo empresarial. Su nombre volvió a aparecer en medios y redes sociales tras la llamada de Moreno a la Selección Colombia, pues muchos recordaron el vínculo que ambos sostuvieron durante varios años, relación que llegó a su fin en 2018.

Ella, sin embargo, ha demostrado que su éxito no depende de nadie, y mucho menos de su pasado con el futbolista, ya que ha sabido destacarse con sus propios proyectos.

Lo cierto es que Marcela no es una desconocida para el público colombiano. Fue reina de belleza y tiempo después incursionó en el ámbito empresarial y de la música urbana.

En Medellín es propietaria de Golden Sun By Soal, un negocio especializado en bronceado de la piel, ubicado en la exclusiva zona de El Poblado. Además, lidera una promotora de eventos y conciertos, lo que le ha permitido vincularse con artistas y escenarios reconocidos en el país. Con estas iniciativas ha logrado consolidarse como una empresaria independiente, capaz de crear ingresos significativos sin depender de su pasado sentimental.

Pero su vida no solo gira en torno a los negocios. En el plano personal, Marcela rehízo su camino sentimental hace tres años, cuando contrajo matrimonio con Kelvyn Leonel Pereyra, el hombre que volvió a hacer palpitar su corazón después de su ruptura con el goleador. Con él ha compartido una etapa de estabilidad y crecimiento, lejos del ruido mediático que rodeaba su relación con Dayro Moreno.

Y es que Marcela ella no solo fue pareja del goleador, sino que también pertenece a una familia conocida: es hermana de la reconocida actriz Sandra Muñoz, quien participó en la primera temporada del ‘reality’ ‘La casa de los famosos’

La historia entre Dayro y Marcela estuvo marcada por momentos importantes. Durante su noviazgo nació Shantal, hija de ambos, que llegó al mundo en 2014. Aunque la relación sentimental terminó en 2018, los dos han mantenido contacto por el bienestar de la niña, procurando darle lo mejor en su crianza. Cabe recordar que Moreno ya era padre antes de conocer a Marcela, fruto de una relación anterior con Paola Andrea Villanueva, oriunda también de Chicoral, Tolima, tierra natal del delantero.

Marcela, por su parte, ha optado por construir una identidad propia, desligada de la sombra del futbolista. Su faceta como empresaria la posiciona como una mujer que ha sabido aprovechar las oportunidades, diversificando sus actividades en el entretenimiento y la estética.

Hoy, mientras Dayro Moreno disfruta del título de máximo goleador colombiano y vive un nuevo capítulo con la Selección, Marcela Muñoz brilla en su propio escenario: el de los negocios, el emprendimiento y una vida personal estable. Así, la historia de ambos, aunque se separó hace años, sigue despertando interés entre quienes siguen de cerca la vida del futbolista y las mujeres que han hecho parte de ella.

