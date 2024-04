Por: Cazafamosos

‘La casa de los famosos Colombia‘ sigue dando de qué hablar a diario, y en esta oportunidad, la hermana de Sandra Muñoz apareció en ‘Buen día, Colombia’ refiriéndose a la competencia y las relaciones afectivas de la actriz.

Marcela Muñoz, quien también es modelo y cantante, habló sobre su percepción de Juan David, quien tuvo un amorío dentro del ‘reality’ con Sandra, y también reveló detalles sobre la expareja de su hermana.

Poco es lo que se sabe del exesposo de Sandra Muñoz, ya que ella durante el matrimonio prefirió no mostrar públicamente al hombre, esto debido a que no le ha ido muy bien en sus relaciones pasadas. Es por eso que al día de hoy no se sabe con certeza quién es, ni a qué se dedica.

¿Cómo era la relación de Sandra Muñoz con su exesposo?

Marcela Muñoz contó que el hombre nunca compartió con ella ni con los familiares de Sandra, pues tenían una relación que no era muy sana e incluso afirmó que hizo que la actriz se separara de sus seres queridos.

“Era una relación un poco complicada, un poco tormentosa, manipuladora, con un poco de maltrato psicológico y esas cosas, por eso yo entiendo las actitudes y las afectaciones que mi hermana ha tenido dentro de la casa”, dijo Marcela.

Además, Marcela quien fue pareja del futbolista Dayro Moreno, indicó que aunque Sandra trató de arreglar las diferencias, el acuerdo era que si ella duraba más de 20 días en el programa, la relación se daba por terminada y no iban a tener reconciliación.

“Ella volvió con su pareja dos semanas antes del programa, pero no estaban bajo el mismo techo, solo volvieron a hablar y ella no iba a dejar de ingresar a ‘La casa de los famosos’ por volver a la relación. Si no salía en 20 días ya se daba todo por terminado todo”, dijo la hermana de la modelo.

Asimismo, reveló que nunca se llevaron muy bien con el exesposo de la actriz: “Nosotros no hemos tenido comunicación con él, el único es mi sobrino porque hay negocios de por medio, pero se ha hablado estrictamente lo necesario y la relación de nosotros con él no era muy buena”.

¿A Sandra Muñoz le gustan los hombres menores?

En ‘Buen día, Colombia’ los presentadores también le preguntaron a Marcela si a Sandra le gustaban los hombres menores o cómo era su prototipo, esto debido a su cercanía con ‘Juanda’.

“Lo de ‘Juanda’ fue una consecuencia de ‘La casa de los famosos’. A ella no le gustan los hombres menores, de pelo largo, no le gustan los caribonitos. A ella le gustan los hombres maduros, grandes, feitos. Entonces él no es el prototipo de ella. Esto es consecuencia de que ella tiene un corazón débil y sensible”, dijo la cantante.

