El inicio de 2026 no ha sido sencillo para el futbolista de la Selección Colombia Kevin Castaño, pues en los cuatro partidos que ha disputado River Plate en la temporada suma apenas 18 minutos de juegos, teniendo en cuenta que en dos se quedó en el banco de suplentes y en otro ni siquiera fue convocado por Marcelo Gallardo.

Y es que aunque el equipo hizo un gasto millonario en él, el rendimiento no ha sido el esperado y por eso durante esta temporada fue relegado de la titular por Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes llegaron este año con la promesa de fortalecer la plantilla.

Ahora, Gallardo quiere tenerlo en la plantilla porque sabe que es un jugador que le puede ofrecer muchas cosas, pero con una buena oferta sobre la mesa, River no dudaría en venderlo al fútbol internacional.

Qué va a pasar con Kevin Castaño

Y es que el periodista Pablo Sager, de DirectvSports, aseguró que actualmente el equipo argentino tiene una oferta del fútbol de Arabia Saudita por el colombiano a cambio de 13 millones de dólares, que fue casi lo mismo que pagó el ‘Millonario’ por el antioqueño.

“Hay ofertas y sondeos por dos futbolista de River Plate que no son titulares y hablo del paraguayo Galarza Fonda y una oferta del fútbol árabe por el colombiano Kevin Castaño, donde River recibirá el mismo o más dinero que el que puso por el colombiano”, dijo el periodista.

Y agregó: “El cuerpo técnico no quiere desprenderse estos futbolistas, pero el pedido popular y el saber que se necesita un delantero, abriría la puerta a alguno de los dos”.

¿SE PUEDEN IR DOS JUGADORES DE RIVER? Cuenta @relatasager que el Millonario recibió sondeos por Galarza Fonda y el colombiano Kevin Castaño.#DSPORTSNoticiasLite con @ManuOlivari y @solcitorivas10 pic.twitter.com/xEVrUUafgC — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 10, 2026

Por lo pronto, River Plate analizará la situación para ver si sale del futbolista colombiano, ya que igual tiene en cuenta que este año juega varias competencias importantes, pero el objetivo principal es volver a ganar la Copa Sudamericana.

En cuanto a la Selección Colombia, Castaño sabe que necesita jugar para entrar a la lista de convocados del Mundial, pues tiene competencia importante como Jefferson Lerma y el mismo Richard Ríos.

