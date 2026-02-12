El mediocampista ghanés Thomas Partey, exvolante del Arsenal y actualmente jugador del Villarreal, se enfrenta a dos nuevos cargos de violación en el Reino Unido, según confirmó este jueves la Crown Prosecution Service (CPS), la Fiscalía británica, según recogió El Mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La celebración que sale carísima: cuánto vale quitarse la camiseta en el fútbol colombiano)

Estas acusaciones se suman a un proceso judicial ya altamente complejo que había comenzado en 2025 y amplían el espectro de denuncias en su contra.

La decisión de presentar estos nuevos cargos se basó en una investigación de la Policía Metropolitana de Londres tras la reapertura de una denuncia registrada inicialmente en 2020, que involucra a una cuarta mujer distinta a las denunciantes anteriores, explicó el mismo medio.

Lee También

El CPS autorizó formalmente los cargos esta semana y Partey deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo por estas acusaciones adicionales.

THOMAS PARTEY INVESTIGADO POR DOS NUEVOS CASOS DE VIOLACIÓN EN EL REINO UNIDO El centrocampista ghanés del Villarreal CF tendrá que comparecer el 13 de marzo ante el juez. En noviembre se enfrentará a otro juicio por denuncias de tres mujeres. pic.twitter.com/APxMYgUlwg — David Moliner (@DavidMolinerC) February 12, 2026

¿Cuál es el caso de Thomas Partey?

El caso judicial de Partey se remonta a julio de 2025, cuando fue acusado en Londres de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual por denuncias presentadas por tres mujeres, por hechos que se habrían producido entre abril de 2021 y junio de 2022, mientras era jugador del Arsenal.

Partey negó todas esas acusaciones y quedó en libertad bajo fianza con una serie de condiciones estrictas, entre ellas la prohibición de contactar a las denunciantes y la obligación de notificar cualquier viaje internacional con al menos 24 horas de antelación.

Con las dos nuevas imputaciones, que surgen de una denuncia independiente presentada en agosto de 2025 y derivada de hechos presuntamente ocurridos en 2020, Partey enfrenta ahora un total de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, recoge El Mundo.

El CPS detalló que las nuevas acusaciones responden a un reporte separado de delitos no recientes y que fueron autorizadas tras revisar un amplio expediente de pruebas ante el tribunal.

Aunque no se han publicado detalles sobre la nueva denunciantes, la Fiscalía ha seguido los procedimientos del Code for Crown Prosecutors, que rige las decisiones de imputación en casos complejos en Inglaterra y Gales.

Hasta ahora, Partey ha rechazado todas las acusaciones en su contra y se ha declarado no culpable en cada comparecencia judicial. Su equipo legal ha subrayado su cooperación con las autoridades desde el inicio de las investigaciones.

A pesar de la magnitud del caso y de la atención mediática generada, Partey continúa su carrera profesional con el Villarreal CF, club español que lo fichó como agente libre tras la finalización de su contrato con el Arsenal en junio de 2025, cuando el proceso ya era de público conocimiento.

Las condiciones de su libertad bajo fianza no impiden que juegue, aunque su participación ha sido limitada esta temporada y se ha visto afectada por el contexto extradeportivo.

* Pulzo.com se escribe con Z