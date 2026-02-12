En el fútbol colombiano, la pasión suele desbordarse con cada anotación. Sin embargo, lo que para un jugador es un momento de euforia máxima y para la hinchada un grito de victoria, para las finanzas de un equipo de la Categoría Primera A o Primera B representa un dolor de cabeza financiero.

Aunque la imagen de un futbolista corriendo sin camiseta tras marcar un gol es icónica, en el rentado local esa acción tiene un precio exacto y bastante elevado.

Muchos aficionados creen que el castigo se limita a la amonestación con tarjeta amarilla que el árbitro debe imponer por reglamento de la FIFA. No obstante, en Colombia, el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) va mucho más allá de lo deportivo y entra en el terreno de las sanciones económicas severas.

El sustento legal de esta sanción se encuentra en el Artículo 69 del Código Disciplinario Único de la FCF. Este apartado es específico y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. La norma establece claramente lo siguiente bajo el título de “levantarse o despojarse de la camiseta en el momento de celebrar un gol”:

“Al jugador que en el momento de celebrar un gol se levante la camiseta o se despoje de la misma será sancionado con diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

Esta medida fue implementada hace años con el objetivo de proteger los contratos de patrocinio que los equipos tienen en sus uniformes, ya que el momento del gol es el de mayor exposición mediática (fotografías, repeticiones en TV y redes sociales). Al quitarse la prenda, el jugador oculta las marcas que financian al club, generando un perjuicio comercial que la Dimayor castiga con rigor.

¿A cuánto equivale la multa en 2026?

Para entender la magnitud del castigo, es necesario desglosar las cifras actuales. En Colombia, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026 se fijó en 1’750.905 pesos.

Si se aplica lo dictado por el artículo 69, el cálculo resulta impactante para cualquier presupuesto deportivo:

1 SMMLV (2026): 1’750.905 pesos.

Multa (10 SMMLV): 17’509.050 pesos.

Este valor no incluye el auxilio de transporte, ya que para efectos de multas y sanciones legales en el país, siempre se toma como base el salario mínimo neto. Es una de las infracciones administrativas más comunes en las resoluciones semanales del Comité Disciplinario del Campeonato.

¿Quién paga realmente el dinero?

Aunque la sanción se le impone nominalmente al jugador, en la práctica operativa del fútbol colombiano es el club el responsable de cancelar estos valores ante la Dimayor para poder mantener la ficha del jugador habilitada.

Posteriormente, dependiendo de los reglamentos internos de cada equipo y de los contratos individuales, el club puede descontar ese valor del salario del futbolista o llegar a un acuerdo de pago. No obstante, el impacto inmediato lo recibe la caja del equipo, que ve cómo un segundo de distracción o de “locura” tras un gol se traduce en una pérdida de capital significativa.

