El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, calificó de “enorme error” la posición de su homólogo del Benfica, José Mourinho, en el caso de las acusaciones de racismo del delantero del Real Madrid Vinícius al delantero argentino del equipo portugués Gianluca Prestianni.

En el partido del pasado martes, en la ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions que ganó el Real Madrid por 1-0, Vinícius denunció que Prestianni le llamó “mono”, algo que niega el joven delantero argentino de 20 años.

Tras el incidente, Mourinho salió en defensa de su jugador y acusó a su vez a Vinícius de haber provocado a los aficionados y jugadores del Benfica por haber celebrado el gol que marcó con un baile.

“Tienen al líder de una organización, José Mourinho, que básicamente ataca la personalidad de Vinícius Junior destacando su manera de celebrar el gol. Es una forma de desacreditar lo que está haciendo Vinícius en ese momento”, declaró Kompany en una rueda de prensa, recordando que él mismo fue víctima de racismo cuando era jugador.

Vincent Kompany defends Vini Jr and criticizes José Mourinho for his statements after the game pic.twitter.com/FC5BZSmJxb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 20, 2026

“Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error y es algo que no deberíamos aceptar”, criticó el exinternacional belga.

Kompany reconoció que sería difícil demostrar las acusaciones de Vinícius Jr, desmentidas por Prestianni, aunque la actitud del brasileño responde, según él, a una “reacción emocional” que parece sincera.

El entrenador del Bayern aseguró, no obstante, que nunca había “oído a nadie hablar mal” de Mourinho: “Ha cometido un error. Espero que, en el futuro, esto no vuelva a suceder de esta manera y que podamos avanzar y progresar”.

El exdefensa del equipo francés Lilian Thuram, muy implicado en la lucha contra el racismo, también fustigó la reacción de Mourinho, en una entrevista que el diario L’Équipe publicó el jueves.

“Cuando Mourinho quiere hacernos creer que Vinícius es responsable del racismo que sufre, es patético (…) Mientras haya comportamientos como este, no estaremos todos juntos en la lucha”.

Otra personalidad del fútbol que se ha referido a este caso en las últimas horas es Pep Guardiola. “Todavía queda mucho trabajo por hacer. Está en la sociedad, no solo en el fútbol. El racismo está en todas partes”, denunció el entrenador del Manchester City.

“¿Crees que el racismo es solo por el color de la piel? La manera en que te comportas también es racismo. Es la forma en que pretendes ser superior al otro por diferentes razones”, añadió.

