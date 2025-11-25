Las manifestaciones de colectivos feministas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer terminaron dejando una estela de daños y afectaciones en uno de los corredores más transitados de Bogotá.

En la Calle 26, varias participantes rompieron carteles publicitarios de vidrio, lo que llevó a que múltiples locales comerciales cerraran sus puertas por prevención ante el riesgo de más incidentes.

El ambiente en la zona se volvió tenso desde temprano, pero fue entrada la noche cuando se reportaron los perjuicios más grandes tanto para la movilidad como para la operación comercial.

Durante las manifestaciones de colectivos feministas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la calle 26, varias participantes rompieron carteles publicitarios y provocaron el cierre de varios locales comerciales en la zona por temor a sufrir daños. pic.twitter.com/PWWdmVlvaI — Pulzo (@pulzo) November 26, 2025

Bloqueos en Transmilenio y cambios de rutas

A las 7:20 de la noche, Transmilenio informó una serie de desvíos obligatorios por las movilizaciones que seguían avanzando:

Carrera Séptima con Calle 40:

Las protestas obligaron a modificar el tránsito de rutas duales y de Transmizonal, debido a bloqueos en el sentido norte–sur.

Calle 19 con Carrera 28:

Se mantuvieron activos los desvíos de las rutas HL602, AG501, C15, 97, 192, DH216, LL810, 114A, AL818, AH628, AH633, 796A, 60, DL205, 621, AH704, CL149, AK324 y AH720.

⏰ #TMAhora (7:20 p. m.)#Actualización 📍 Carrera Séptima con Calle 40: Por movilizaciones ajenas en la operación sobre la Carrera 7ª con Calle 40 (sentido norte-sur), se implementan desvíos para las rutas duales y de TransMiZonal en este sector. 📍Calle 19 con Carrera 28:… pic.twitter.com/Gtcwy7NIzY — TransMilenio (@TransMilenio) November 26, 2025

En total, según el sistema, 285.229 usuarios resultaron afectados por los cierres y cambios operacionales, uno de los impactos más fuertes de la jornada.

Los daños materiales en el corredor de la 26 y los trastornos en el transporte dejaron nuevamente al descubierto el alto nivel de vulnerabilidad de esta zona durante manifestaciones masivas, especialmente en horarios de alto flujo.

