Bogotá vivió una tarde de tensión y violencia este viernes 17 de octubre, cuando manifestantes del ‘congreso de los pueblos’ protagonizaron disturbios cerca de la Embajada de Estados Unidos, en el occidente de la capital.

De acuerdo con información oficial, cuatro policías resultaron heridos con flechas y varios sectores del occidente de la ciudad registraron bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, mostrando a encapuchados lanzando objetos y agrediendo a uniformados que intentaban controlar la situación.

‘Congreso de los pueblos’ se justificó por ataque con flechas

Pese a la gravedad de los hechos, el ‘congreso de los pueblos’ publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que sostuvo que su manifestación había sido “beligerantemente pacífica”.

Presidente @petrogustavo, nuestra manifestación y protesta frente a la Embajada de los Estados Unidos, convocada para el día de hoy, es beligerantemente pacífica: beligerante porque denunciamos el genocidio que se sigue cometiendo contra el pueblo palestino y la amenaza de… https://t.co/1cgkQSDB6e — Congreso de los Pueblos (@CPueblos_Col) October 17, 2025

En el texto, la organización aseguró que su protesta buscaba denunciar “el genocidio contra el pueblo palestino y la amenaza sobre Latinoamérica”, y afirmó que los manifestantes llegaron frente a la embajada “con banderas, libros y bastones de mando”.

Incluso, justificaron la presencia de arcos y flechas, argumentando que son “mecanismos de defensa ancestrales” utilizados por comunidades indígenas que los acompañaban. El mensaje también incluyó una invitación a Petro para unirse a lo que denominaron un “frente antimperialista por la soberanía de América Latina”.

¿Pacífica? Imágenes contradicen versión de ‘congreso de los pueblos’

El contraste entre el discurso y los hechos ha desatado indignación. Videos difundidos muestran ataques con flechas y disturbios que obligaron a cerrar el paso en la zona y a desplegar unidades del UNDMO para contener la situación.

Aun así, en su comunicado, el movimiento culpó a la fuerza pública y aseguró que “ni siquiera pudieron llegar a una cuadra de la embajada porque el ESMAD [así lo llamaron] atacó la manifestación pacífica”.

Sin embargo, los reportes de las autoridades y las imágenes en redes sociales evidencian que la protesta derivó en violencia, dejando a su paso uniformados heridos, caos vehicular y daños en la vía pública.

#NoticiaW | Este es uno de los uniformados de la UNDMO de la @PoliciaColombia que resultaron herido por una de las flechas usadas por la guardia indígena en Bogotá.https://t.co/HqhvhykcDO pic.twitter.com/YfMnEqn78x — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 17, 2025

La contradicción entre su mensaje y los hechos llevó a muchos usuarios a calificar la publicación como “descarada” y “una burla” frente a las agresiones sufridas por los policías.

