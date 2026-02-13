La medida inicial del 24,5 %, definida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1470 de 2025, aplicaba para empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sigue a PULZO en Discover

El beneficio también cobijaba a quienes trabajen desde casa, caso en el cual se reconoce como auxilio de conectividad digital.

Tomando como punto de partida que el auxilio de transporte en 2025 era de $ 200.000, con el incremento decretado inicialmente el valor subió a $ 249.095 para 2026.

Sin embargo, si la decisión judicial llegara a tumbar ese ajuste y se definiera un aumento menor, las cifras cambiarían: con un alza del 11 % el auxilio quedaría cercano a $ 222.000, mientras que con un incremento del 7 % se ubicaría alrededor de $ 214.000.

Lee También

Este auxilio se paga con el fin de compensar parte de los gastos de desplazamiento entre la vivienda y el sitio de trabajo.

Aunque suele discutirse al mismo tiempo que el salario mínimo en la Comisión de Concertación, no necesariamente aumenta en el mismo porcentaje, pues depende de distintos indicadores económicos.

La norma también precisa que el empleador no debe pagarlo cuando ofrece el transporte directamente o cuando el empleado vive tan cerca que no necesita movilizarse.

Qué pasó con salario mínimo 2026 en Colombia

El Consejo de Estado anunció la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 y ordenó al gobierno del presidente Gustavo Petro expedir una nueva norma en un plazo de ocho días.

La decisión fue tomada por la Sección Segunda mientras estudia de fondo varias demandas que cuestionan la legalidad del aumento del 23,7 %, con el que el sueldo quedó en $ 1.750.905, es decir, $ 2.000.000 sumando el auxilio.

El tribunal consideró que la medida cautelar busca evitar efectos de un acto que, en apariencia, no habría cumplido todos los requisitos jurídicos. Por eso exigió que el Ejecutivo emita un decreto transitorio que tenga en cuenta criterios como inflación, productividad, crecimiento del PIB y la protección del trabajo.

Solo cuando ese nuevo documento sea publicado quedará suspendido el decreto expedido en diciembre.

Además, el alto tribunal advirtió que el gobierno no podrá reproducir el contenido del acto frenado y que el incumplimiento acarrearía sanciones.

Las demandas sostienen que el aumento carece de sustento técnico y podría afectar a las mipymes, generar desempleo e impulsar la inflación. Mientras se resuelve el caso, seguirá vigente el salario definido previamente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.