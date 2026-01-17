Un informe exclusivo de revista Semana reveló que el Ejército Nacional destinó parte de los recursos asignados para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo a la compra de artículos de oficina y ‘merchandising’, incluyendo pocillos, gorras, camisetas, papel ecológico, impresoras, guillotinas y otros insumos.

En total, más de 1.200 millones de pesos fueron invertidos en estos elementos, que según la institución, forman parte de su estrategia para mantener presencia y confianza en la comunidad.

El origen de estos recursos se remonta al 24 de enero de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0062, declarando el estado de conmoción interior en Norte de Santander, la zona metropolitana de Cúcuta, Río de Oro, González y municipios del Cesar, ante la grave crisis humanitaria provocada por la violencia de Eln y las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

La emergencia obligó al Gobierno a imponer impuestos extraordinarios, recaudando cerca de un billón de pesos para estabilizar la región mediante tropas y equipos militares. Entre estos gravámenes se incluyó un 19 % de IVA a juegos de suerte y azar online, un 1 % sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, y un incremento al impuesto de timbre nacional.

De estos recursos, cerca de medio billón de pesos se destinó al Ejército para reforzar la presencia militar y enfrentar a los grupos armados en la zona. Sin embargo, los documentos revisados por Semana muestran que un porcentaje importante se invirtió en insumos que no guardan relación directa con la seguridad, como 1.000 gorras por 15,5 millones, 1.000 camisetas por 17 millones, 1.000 pocillos por 10,5 millones, cuatro duplicadoras full color por 435,2 millones, y cuatro computadores portátiles por 24,9 millones, entre otros materiales de papelería y logística.

El Ejército justificó estos gastos señalando que forman parte de su estrategia de acercamiento comunitario, con el objetivo de crear confianza entre los ciudadanos, prevenir el reclutamiento forzado y reforzar la presencia integral del Estado en la región.

También se detalló la inversión en municiones, movilidad, ambulancias, radios de comunicación y alquiler de helicópteros MI-17, necesarios para enfrentar la violencia y garantizar la seguridad en la zona.

Según la institución, todos los recursos ejecutados en el Plan Operacional Catatumbo se han manejado conforme a la normativa vigente y con fines operacionales y doctrinales, buscando equilibrar la presencia militar con acciones de estabilización y protección de las comunidades afectadas por los grupos ilegales.

