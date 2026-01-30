La relación de Yeison Jiménez con su familia ha sido uno de los aspectos más profundos y transformadores de su vida, y así lo dejó ver en una entrevista que volvió a circular recientemente en TikTok.

Se trata de un fragmento de su conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, donde el cantante de música popular abrió su corazón para hablar, sin filtros, sobre su pasado familiar, sus luchas personales y el proceso que lo llevó a reconstruir los lazos con sus padres y seres queridos.

Durante la charla, Raba le preguntó cómo era su relación con su familia, y Yeison respondió con total honestidad. El artista confesó que durante muchos años tuvo que alejarse de ellos porque el ambiente familiar era caótico.

“En mi familia discutíamos mucho, no había paz, todo era una peleadera”, recordó.

Según relató, nunca compartían fechas especiales como Navidad o Año Nuevo, y los cumpleaños pasaban desapercibidos. La convivencia estaba marcada por conflictos constantes y por el consumo excesivo de alcohol, lo que hacía imposible construir momentos de unión.

Yeison relató escenas duras de esa época. Contó que solía llamar a su hermana Lina para preguntarle dónde estaba, solo para enterarse de que llevaba días borracha en Melgar.

También mencionó que su madre se ausentaba durante largos periodos y que, en medio de ese desorden, él intentaba sostener su propia vida. En esas fechas, junto a su esposa de entonces, improvisaban celebraciones mínimas: compraban carne, arepas, una botella de licor y mantequilla, llegaban a la casa, asaban la carne y bebían hasta quedarse dormidos.

El cantante recordó que muchas veces el 31 de diciembre lo sorprendía dormido, despertando solo por el ruido de la pólvora. A las dos de la madrugada se levantaba para ir a Corabastos a trabajar el primero de enero, mientras su pareja se quedaba en casa y luego a las 11 de la mañana seguía bebiendo hasta bien entrada la mañana. Esa rutina, marcada por el cansancio, el trabajo y el alcohol, se repitió durante años.

Un punto de quiebre llegó en 2014, cuando Yeison Jiménez decidió dejar el alcohol tras conocer a su actual esposa, Sonia. Según contó, desde ese momento su consumo fue mínimo y controlado, y ese cambio personal le permitió empezar a sanar otras áreas de su vida, incluida la relación con su familia. Fue entonces cuando tomó la decisión de reunir a los familiares por parte de su madre y de su padre, aunque el proceso no fue sencillo.

“Eso fue una catástrofe, fue tenaz”, confesó. Las reuniones familiares terminaban en discusiones y podían pasar hasta cuatro meses sin hablarse. Aun así, Yeison persistió.

Les propuso un cambio de vida, basado en el respeto, la estabilidad y el bienestar. Poco a poco, las celebraciones del 24 y el 31 de diciembre comenzaron a transformarse, y la familia empezó a reencontrarse desde otro lugar.

El cantante también recordó una conversación directa con su madre, en la que le expresó que llevaban más de 20 años en medio del mismo conflicto tras la separación con su padre. Ese momento, aunque difícil, fue clave para cerrar heridas y empezar a reconstruir vínculos.

Hoy, Yeison Jiménez asegura que se siente orgulloso de haber ayudado a sus familiares a tener una mejor calidad de vida y de haber sido el impulso para recuperar la unión familiar. Su testimonio dejó ver no solo al artista exitoso, sino al hombre que entendió que sanar su historia personal era tan importante como cualquier logro profesional.

