Este viernes 9 de enero, en una escalada que ha causado alarma internacional, Rusia confirmó que utilizó por segunda vez su avanzado misil balístico Oreshnik, en un ataque masivo contra territorio ucraniano durante la noche de este jueves.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump confirma reunión con María Corina Machado en EE. UU. y hasta dijo cuándo será)

El bombardeo, que incluyó cientos de drones y decenas de misiles, dejó al menos cuatro personas muertas y más de 20 heridas, principalmente en la capital Kiev y en la región occidental de Lviv, cerca de la frontera con la Unión Europea y la OTAN.

Este incidente marca un nuevo capítulo en la guerra que se acerca a su cuarto año, con Moscú justificando la acción como represalia por un supuesto atentado contra la residencia del presidente Vladimir Putin, una acusación que Kiev y sus aliados occidentales rechazan categóricamente.

El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado oficial detallando que el ataque fue una “respuesta” al presunto asalto con drones ucranianos contra la residencia de Putin en la región de Novgorod, ocurrido la noche del 29 de diciembre de 2025.

Según las autoridades rusas, el Oreshnik, un misil de alcance intermedio con capacidad nuclear, formó parte de un arsenal que incluyó armas de precisión de largo alcance basadas en tierra y mar, junto con vehículos aéreos no tripulados de ataque.

“Todos los objetivos asignados han sido alcanzados”, afirmó el ministerio, especificando que se dañaron instalaciones de producción de drones y empresas de infraestructura energética que apoyan la industria de defensa ucraniana.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el ataque involucró un total de 242 drones y 36 misiles, con el Oreshnik dirigido específicamente a un gran almacenamiento subterráneo de gas natural en la región de Lviv. Esta zona, ubicada en el oeste de Ucrania, es estratégica por su proximidad a Polonia y otros países de la UE, lo que ha elevado las preocupaciones sobre una posible expansión del conflicto.

¿Cómo es el misíl que lanzó Rusia?

El Oreshnik, conocido también como IRBM (misil balístico de alcance intermedio), es una arma derivada de tecnología soviética actualizada, con una velocidad que supera los Mach 10, equivalente a más de 13.000 kilómetros por hora. Putin ha descrito este misil como “indetectable” e “imposible de interceptar” por los sistemas de defensa actuales.

Su alcance estimado oscila entre 3.000 y 5.500 kilómetros, lo que le permite cubrir gran parte de Europa desde posiciones en Rusia o Bielorrusia. Aunque tiene capacidad para ojivas nucleares, en ambos usos confirmados contra Ucrania —el primero en noviembre de 2024 contra una fábrica militar en Dnipro, y este segundo en enero de 2026— se emplearon cargas convencionales, posiblemente inertes en el caso inicial, según analistas occidentales.

En este ataque, Ucrania no reportó la intercepción del Oreshnik, aunque sus fuerzas derribaron varios drones y misiles convencionales. Las consecuencias humanas del bombardeo fueron inmediatas y trágicas.

Este incidente ocurre en un contexto de tensiones crecientes. Desde el primer uso del Oreshnik en noviembre de 2024, analistas han advertido sobre el riesgo de una escalada nuclear, aunque hasta ahora el misil se ha empleado de manera convencional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.