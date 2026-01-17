El arranque del año escolar vuelve a poner en aprietos el presupuesto de miles de hogares en Colombia. Más allá de útiles y uniformes, la mayor presión está en la alimentación diaria: loncheras, desayunos y comidas rápidas para cumplir con la rutina académica. En ese escenario, los descuentos en productos de consumo frecuente se convierten en un factor clave para organizar mejor los gastos.
Entre el 16 y el 22 de enero de 2026, Makro tendrá una ventana de ofertas enfocadas en alimentos y bienestar, con rebajas significativas en categorías que suelen tener alta rotación durante la temporada escolar.
Descuentos de productos en Makro
- Frutas con rebajas de hasta el 50 %, incluyendo referencias comunes en loncheras como mandarina, granadilla y pera verde.
- Descuento del 35 % en bebidas energizantes, orientadas a jornadas extensas, bajo criterios de consumo responsable.
- Reducciones de hasta el 30 % en proteínas y congelados, como filetes, nuggets y helados, que facilitan la preparación de comidas rápidas en casa.
- Hasta 25 % menos en bebidas listas para tomar, entre ellas jugos, néctares, sodas y refrescos individuales.
- Hasta 20 % de descuento en productos de marca propia, como granolas, yogures y maní, disponible exclusivamente por canales digitales.
- Precios especiales en carnes frías, quesos, yogures y pan tajado, básicos en la alimentación diaria durante la etapa escolar.
A este panorama se suma la opción de adquirir productos por unidad, una alternativa que permite comprar solo lo necesario, ajustar cantidades y evitar sobrecostos en una época de alto consumo.
Las promociones estarán vigentes hasta el 22 de enero de 2026 o hasta agotar existencias, bajo las condiciones definidas para cada producto.
