En el marco del día sin carro en Bogotá, la emisora Olímpica Stereo sorprendió a los ciudadanos con una jornada especial diseñada para fomentar la movilidad sostenible y acercar a los oyentes a la emisora.

Con una logística sin precedentes, la estación implementó rutas de chivas rumberas, ‘shows’ musicales, pagos de pasajes de Transmilenio y dobles tanqueadas a taxistas, convirtiendo el día en una experiencia única para quienes se movilizaron por la ciudad.

Para garantizar un transporte divertido y seguro, Olímpica Stéreo dispuso dos rutas estratégicas de chivas, operando de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Los locutores, equipados con megáfonos, haciendo perifoneo y ayudaron activamente a los ciudadanos a subir a los vehículos, prestando especial atención a los adultos mayores y facilitando su desplazamiento por la ciudad.

Rutas de la chiva rumbera de Olímpica Stéreo en el día sin carro

La ruta américas – el Dorado, liderada por Cristian CJ, conectó el suroccidente con la Calle 26. El recorrido comenzó en Trevolis El Porvenir, pasó por la nueva Avenida guayacanes, el Portal de las Américas y subió por toda la Avenida ciudad de cali, llevando música, alegría y transporte gratuito a quienes lo necesitaban.

Por su parte, la Ruta 20 de Julio, a cargo del ‘cacha’ Olímpica, recorrió el suroriente de Bogotá, beneficiando a los habitantes de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Este recorrido inició en La victoria, pasó por el Portal 20 de Julio, las estaciones primera de Mayo, Restrepo y el SENA de la carrera 30, finalizando en el sector del Jumbo del 20 de Julio.

Actividades de Olímpica Stéreo en el día sin carro

Además del transporte gratuito, una de las actividades más esperadas fue el pago de pasajes de Transmilenio a los usuarios. Para participar por premios adicionales, como combos de Mundo Aventura y sorpresas “al doble”, los ciudadanos pudieron registrarse escaneando los códigos QR que portaba el equipo de calle o enviando la palabra “Chiva” al WhatsApp de la emisora.

El entretenimiento también tuvo un lugar protagónico. El camión emblemático de Olímpica Stéreo, conocido como La Truck, fue el epicentro del ‘show’ bajo la dirección del DJ Omar Martínez.

Los puntos de diversión estuvieron ubicados en la mañana desde las 7:00 a. m. en el Portal Suba y en la tarde, a partir de las 3:00 p. m., en el Portal 80, ofreciendo música y animación a quienes se acercaron a vivir la experiencia.

Con esta iniciativa, Olímpica Stéreo no solo promovió la movilidad sostenible durante el día sin carro, sino que también fortaleció su conexión con los oyentes, demostrando que la radio puede ser mucho más que entretenimiento: un aliado para la ciudad, el transporte y la diversión.

Entre chivas rumberas, premios y buena música, los bogotanos vivieron un día diferente, lleno de alegría, sorpresas y apoyo ciudadano.

