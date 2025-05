Francisco Chaverra, extremo de Independiente Medellín, ha sido unos de los protagonistas del primer semestre de la Liga BetPlay, no solo por sus goles y asistencias, sino por la jugada bautizada con su apellido.

Y es que la popular ‘Chaverrinha’, en la que se para encima del balón, fue tema de debate en los programas de análisis, ya que algunos futbolistas la consideran como una provocación o falta de respeto.

De hecho, otros jugadores del certamen local, como Néyser Villarreal, atacante de Millonarios, la han hecho en partidos importantes, como contra Santa Fe, causando una dura pelea.

(Vea también: Hacen oficial la sanción al arquero de Medellín por gestos contra Viveros; ¿muy poco?)

Si bien es cierto que la ‘Chaverrinha’ no nació en Colombia, —en Brasil fue muy famosa algunos años—, en el fútbol colombiano se ha creado una intensa polémica por esa acción, tanto así que algunos referentes saltaron para dar su opinión frente a ello.

Durante una entrevista en el programa ‘Día a Día’, Faustino Asprilla se refirió a la discutida acción y calificó la maniobra como una “payasada”, criticando a quienes la hacen.

“Eso empezó en el fútbol brasileño. Me parece una pendejada, eso no sirve para nada, dicen que eso le saca la piedra al rival, para que pierda la cabeza… Eso no suma nada, es una payasada lo que hacen los futbolistas”, dijo el ‘Tino’.