Las redes sociales se han transformado en un espacio esencial para revivir momentos inolvidables y, recientemente, empezó a circular un video que causó nostalgia entre los amantes del fútbol.

La grabación recuerda uno de los episodios icónicos del balompié sudamericano cuando Diego Armando Maradona entrevistó a Faustino ‘Tino’ Asprilla, exdelantero de la Selección Colombia, en un programa de televisión de Argentina.

Y es que el campeón del mundo con Argentina, luego de retirarse del fútbol, se dedicó a conducir programas de televisión en los que conversaba con otros deportistas. En uno de ellos, tuvo como invitado al ‘Tino’ Asprilla, con quien compartió no solo risas, sino también recuerdos valiosos.

Durante la entrevista, Maradona recordó un hecho curioso que le dio la vuelta al mundo: le preguntó a Asprilla sobre la portada de una revista colombiana en la que había posado sin ropa.

La pregunta desencadenó una oleada de risas, ya que Asprilla, fiel a su estilo, explicó que había ganado una votación organizada por la recordada revista, usualmente protagonizada por mujeres, para aparecer ligero de ropa en la portada.

“Hubo una votación en la que ganó la iniciativa de ver a un hombre sin nada, normalmente las protagonistas son las mujeres. Resulta que yo gané la encuesta. Me llamaron, me convencieron, fui a las fotos y terminé sin ropa”, dijo el ‘Tino’ Asprilla en el programa, mientras Maradona y las demás personas del estudio no podían contener la risa.

De hecho, el ‘Pelusa’, en medio de las carcajadas, soltó un comentario en doble sentido para continuar con la conversación: “Ya lloraba de risa, de antemano, porque me dicen que la encuesta fue por la medida”.

Diego Maradona, un amigo y admirador del ‘Tino’ Asprilla

El recordado futbolista argentino, además de reír, aprovechó la entrevista para expresar el cariño y la admiración que sentía por Asprilla, recalcando la autenticidad y el buen espíritu del colombiano.

“Me gusta verlo así, alegre, tan auténtico, porque siempre se habla de lo malo y es muy difícil que te cruces a un jugador y te hable mal del ‘Tino’. Eso no lo paga nadie”, precisó Maradona en aquel entonces.

Cabe recordar que Asprilla y Maradona compartieron diversos momentos no solo en el fútbol profesional enfrentándose con las selecciones Colombia y Argentina, respectivamente, sino participando en partidos benéficos, galas de deportistas y otros eventos públicos, que fortalecieron su amistad a lo largo de los años.

Dicha relación quedó evidenciada cuando, a raíz del fallecimiento de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020, Asprilla le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

“No es la despedida lo que duele, lo que duele son los recuerdos que deja esa persona en nuestro corazón, y que nos hace pensar que no volveremos a ser igual de felices. No es así, la vida me ha enseñado que para pasar al siguiente nivel debemos pagar un peaje, muchas veces esa estación duele demasiado y nos hace pensar que la vida se acabó, pero no, y, cuando encuentres esa nueva razón para sonreír, me darás la razón, como yo se la llevo dando a la vida. Buen viaje, Diego”, escribió.

