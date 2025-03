Mientras que la Liga Betplay tuvo cambios en el liderato en la fecha 11, el relato de un jugador que brilló en Millonarios y tuvo que dedicarse a la conducción en plataformas sorprendió a más de un fanático.

¿Por qué salió Christian Huérfano de Millonarios?

Christian Huérfano, que fue campeón con Millonarios de Liga en 2017 y de Superliga en 2018, salió del equipo en 2020 luego de desacuerdos, sobre los que aclaró la realidad y contó detalles.

“Mi representante de pronto no tenía una muy buena relación con Millonarios, yo debí tomar más decisiones, dejé muchas cosas en manos de él y no debió ser así, pero también era un ‘pelado’ que apenas llegaba al fútbol profesional”, reconoció en ‘La red’.

A pesar de que su salida de Millonarios provocó rumores sobre exigencias económicas y su actitud, por lo que el bogotano de 29 años se sinceró en el programa de Caracol Televisión en la emisión del 22 de marzo de 2025.

“Nunca salí a decir declaraciones porque estaba tranquilo y sé que por eso no fue mi salida del club. Sentí que la gente me trató distinto cuando juegas bien y te aman, pero si solo hay un partido malo basta para que digan de todo y te traten como lo peor. Yo me alejé y me dio rabia, pero el ego no fue jamás”, afirmó.

¿Qué pasó con Christian Huérfano después de Millonarios?

Christian Huérfano, después de su salida de Millonarios, jugó en Patriotas Boyacá, y también tuvo experiencias en el fútbol de Panamá y Ecuador, pero tuvo que tomar una decisión radical al verse sin oportunidades

“Si no trabajo, no hay plata y nada. Compré un carro y me puse a trabajar. Entrenaba y me iba todo el día a trabajar”, relató en ‘La red’, al relatar que tuvo invitaciones para jugar a nivel aficionado, lo que le abrió paso para ser campeón y lucirse con Centenario en el Torneo del Olaya.

Precisamente, esa vitrina le reabrió las puertas luego de un periodo afuera del futbol profesional, para regresar en el Bogotá Futbol club, de la segunda división del futbol Colombiano.

“Es una segunda oportunidad, con más madurez y mejor toma de decisiones. Un día estás arriba y al otro abajo, así que es lo que uno quiere lograr en la vida. Mi hija me ayudó mucho para darme fuerzas”, sentenció Huérfano.

¿Quién es Christian Huérfano, exjugador de Millonarios?

Christian Camilo Huérfano es un futbolista colombiano, nacido en Bogotá el 15 de diciembre de 1995. Su trayectoria ha tenido momentos destacados, especialmente su paso por Millonarios.

Sus inicios en el fútbol se dieron en escuelas de fútbol de Bogotá, y luego pasó por las divisiones menores de Independiente Santa Fe, y también en Argentina, en Boca Juniors de Mar del Plata. En 2016, regresó a Colombia y se unió a Millonarios, donde inicialmente jugó en las divisiones inferiores.

Debutó profesionalmente con Millonarios en 2017, y tuvo participaciones importantes, incluyendo la obtención de títulos como la Liga (2017) y la Superliga (2018).

Su desempeño en Millonarios lo proyectó como una promesa del fútbol colombiano, pero su salida del club estuvo rodeada de controversia. Después de su salida de Millonarios, jugó en Patriotas Boyacá, y también tuvo experiencias en el fútbol de Panamá y Ecuador.

Posteriormente, y luego un periodo fuera del futbol profesional, regresó a jugar profesionalmente en el Bogotá Futbol club, de la segunda división del futbol Colombiano.

