Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y la justicia argentina ha iniciado un juicio para esclarecer las causas que llevaron al fallecimiento del astro del fútbol mundial. El proceso estaba dispuesto para iniciar en octubre de 2024, pero un tribunal resolvió postergarlo hasta marzo de 2025.

El equipo médico que cuidó a Maradona durante sus últimos meses de vida enfrenta cargos por el fallecimiento del excapitán de la Selección Argentina. El delito es homicidio simple con dolo eventual, lo que significa que pudo haber negligencia y fallas en su deber profesional y derivó en la muerte del exfutbolista.

En total, son siete profesionales de la salud que son investigados por este presunto delito. En esta lista hay doctores, enfermeros, psicoanalistas y neurocirujano, quienes atendieron a Maradona luego de una delicada operación en la cabeza.

En la reanudación del caso, Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, mostró varias pruebas que indicaban el estado “deplorable e inapropiado” en el que vivía Diego Armando. “Una pocilga, una mugre pocas veces vista”, dijo el letrado.

Médico que hizo autopsia a cuerpo de Maradona reveló qué encontró

Mauricio Casinelli, médico que se encargó de examinar el cuerpo de Maradona en la casa donde falleció, reveló detalles inéditos sobre la autopsia. El doctor contó que ‘el 10’ acumuló agua en sus pulmones “al menos 10 días” antes de que se produjera su muerte. Además, reveló que la agonía de ‘Pelusa’ pudo haber comenzado, como mínimo, 12 horas antes.

Por otra parte, explicó que el corazón de Maradona tenía un peso inusual para las personas de su edad (60 años al momento de su muerte), ya que “pesaba casi del doble de lo que pesa uno normal”. Este incremento se debió a múltiples factores, entre los que se encuentra una miocardía dilatada, y aclaró que no hubo “ni alcohol ni tóxicos” en el occiso.

¿De qué murió Maradona?

Durante dicha audiencia, Casinelli apuntó que la causa de muerte de Maradona fue un “edema agudo de pulmón secundaria a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”. Incluso, el cerebro pesaba más de lo que debería.

AFP recopiló que Jana, una de sus hijas, estuvo en el juicio como testigo del caso que había declarado el martes. Sin embargo, decidió retirarse en el momento en el que proyectaron las imágenes de la autopsia en la sala donde se lleva a cabo la audiencia.

Julio Coria, una de las personas encargadas de cuidar a Diego Maradona, fue detenido y señalado de falso testimonio. Hasta el momento, se negó a declarar y sigue bajo custodia.

¿Dónde murió Maradona?

Diego Maradona murió en el lote 45 del barrio privado San Andrés, en Tigre. Esta casa pertenece a Santiago Giorello y a su familia, pero decidió arrendarla y el primer inquilino fue el ídolo de Boca Juniors y el Napolí.

Giorello también hizo parte del juicio el pasado martes, ya que citado como testigo para hablar de la firma del contrato y el trámite para el alquiler. A su vez, deberá revelar lo que vio el 19 de noviembre, seis días antes de la muerte, cuando fue a retirar unas pertenencias que tenía guardadas en una de las habitaciones de la casa.

“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. No me dijeron dónde iba a estar la ambulancia. Cuando fui ese jueves [el 19 de noviembre de 2020] no la vi por ningún lado”, contó en el tribunal y recopiló La Nación.

Otro de los testigos en el juicio fue uno de los vecinos del barrio Colin Campbell Irigoyen, el primer médico que llegó a la vivienda para verificar la salud de Maradona. “No tenía signos vitales hace un tiempo largo”, explicó.

