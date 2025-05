El pasado fin de semana, Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron el partido más llamativo de la fecha, pues en una nueva edición del clásico paisa la emoción no faltó y el espectáculo en el terreno de juego tampoco defraudó.

(Ver también: “Un peladero”: feas críticas al Atanasio por estado del campo en el Medellín vs. Nacional)

De hecho, hubo discusiones, faltas, peleas, goles y mucho más que hicieron este compromiso uno para recordar por parte de las dos aficiones más grandes de todo Antioquia.

Sin embargo, hubo un momento en el que el espectáculo se manchó porque hubo una discusión entre Washington Aguerre, arquero de Medellín, y Kevin Viveros, delantero de Nacional, que terminó con unos gestos bastante feos que debieron ser sancionados.

Este fue la acción:

Muy feo este gesto de Washington Aguerre, arquero del Medellin, a Kevin Viveros de Atlético Nacional, y en frente del árbitro. pic.twitter.com/mo7YhMijwd — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 4, 2025

Cuál fue la sanción a Washington Aguerre, arquero de Medellín

Ante esta disputa, el juez central del partido les puso tarjeta amarilla a los dos jugadores, pero los aficionados de Nacional esperaban una sanción mayor por los gestos del guardameta.

No obstante, este jueves 8 de mayo salió la resolución del Comité Disciplinario y quedó en evidencia que el uruguayo no recibió una gran sanción como se esperaba, pues podrá jugar los siguientes encuentros sin ningún tipo de problema. De hecho, lo único es que le tocará pagar una multa de 286.000 pesos por la tarjeta amarilla recibida, más no por los gestos en sí.

Lee También

Qué pasó con Pablo Cepellini en su momento

Y es que los aficionados de Atlético Nacional están bastante molestos porque hace unos años ocurrió la misma jugada entre Pablo Cepellini y Edwuin Cetré, pues discutieron y el entonces jugador del cuadro ‘Verdeolaga’ le hizo los mismos gestos a su rival.

Sin embargo, en ese momento la Dimayor sí tomó cartas en el asunto y sancionó al futbolista por dos partidos más una multa económica, así que esperaban algo parecido, pero no fue así.

(Ver también: ¿Cómo surgió la actual ‘Chaverrinha’? Técnico dio confesión que involucra a Alexis García)

Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín

Así las cosas, el guardameta uruguayo puede estar tranquilo y enfocarse en su preparación para el siguiente encuentro del ‘Poderoso de la montaña’, pues se mide a un Atlético Bucaramanga ya eliminado el próximo viernes 9 de mayo a partir de las 8:30 de la noche.

Cabe recordar que el equipo de Alejandro Restrepo marcha quinto en la tabla de posiciones con 29 puntos, por lo que necesita sumar nuevamente tres unidades para no depender de la suerte sino asegurar su clasificación de inmediato.

* Pulzo.com se escribe con Z