El actor Édgar Vittorino regresó a Colombia para promocionar su nueva película ‘Un padre muy madre’, donde interpreta al protagonista de la historia. La cinta se estrenará este jueves 26 de junio en las salas del país.

(Vea también: Actor de ‘La Selección’ y ‘Los Morales’ fue víctima de xenofobia en España)

En entrevista con Pulzo, el actor barranquillero compartió detalles íntimos y emotivos sobre su más reciente proyecto cinematográfico: ‘Un padre muy madre‘, una película grabada en los exóticos paisajes de La Guajira, que promete ofrecer una mirada fresca y poco explorada dentro del cine colombiano. En esta producción, Vittorino interpreta a un hombre que se enfrenta al inesperado reto de cuidar y criar a un bebé por su cuenta, una experiencia que lo marcó tanto dentro como fuera del set.

Añadió que su personaje emprende un viaje no solo físico, sino emocional, en el que su mayor desafío —su “kriptonita”, como lo describe— es enfrentarse a algo tan cotidiano, pero temido por muchos hombres: cambiar pañales.

Para prepararse, Vittorino decidió investigar a fondo y, entre otras cosas, recurrió a un amigo que recientemente había sido padre. Fue entonces cuando escuchó hablar por primera vez del síndrome de Couvade, una condición en la que algunos hombres comienzan a experimentar síntomas similares al embarazo de su pareja. “Me decía que sentía antojos, lloraba, se le revolvían las emociones… Me pareció increíble y, al mismo tiempo, muy revelador”, relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Un Padre Muy Madre (@unpadremuymadre)

Lo más curioso es que durante el rodaje, el propio Édgar comenzó a vivir algo similar. “Estaba en mi habitación, solo, y me ponía a llorar sin razón, tuve algunos antojos. A veces llamaba a mi novia de ese entonces, que ahora es mi exnovia, y le decía: ‘Es que el día está hermoso, el sol, la playa, todo esto en La Guajira me tiene muy conmovido’. Yo creo que estaba tan metido en el personaje, que mis emociones también empezaron a transformarse. No sé si eran las hormonas o qué, pero estaba muy sensible”, confesó entre risas.

El proceso no solo le permitió explorar nuevos registros actorales, sino también reflexionar sobre la paternidad y el papel de los hombres en ella. Aunque aún no se ha planteado ser padre en la vida real, Vittorino aseguró que, si llega ese momento, está dispuesto a asumirlo con responsabilidad y amor.

“Ser papá es una oportunidad de transformación personal muy grande. Pero es algo que no puedo hacer solo. Necesito a la mujer que elija ser la madre de mis hijos para compartir esa experiencia. La maternidad y la paternidad deben vivirse en equipo”, afirmó.

¿Por qué terminó con su novia Édgar Vittorino?

En cuanto a su situación sentimental actual, el actor reveló que terminó su relación con Virginia Torres, su pareja de los últimos años. “Fue una relación bonita. Terminamos el año pasado y seguimos siendo amigos. Así es la vida, con sus ciclos y aprendizajes”, comentó con madurez.

‘Un padre muy madre’ se estrena este 26 de junio en las salas de cine del país y promete conquistar al público con una historia honesta, divertida y profundamente humana, en la que Édgar Vittorino demuestra no solo su talento actoral, sino también una nueva faceta más emocional, vulnerable y conectada con lo esencial de la vida: el amor, la familia y la posibilidad de cambiar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.