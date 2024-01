Ana Karina Soto inició su camino en la televisión en la década de 2000 y desde entonces ha participado en diversos programas, consolidándose como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia. Su participación en programas como ‘Muy Buenos Días’ y ‘Estilo RCN’ la catapultaron a la fama, destacándose por su energía positiva y su capacidad para conectar con la audiencia.

Más allá de su exitosa carrera en televisión, la vida personal de Ana Karina Soto también ha sido objeto de interés para sus seguidores. La presentadora ha compartido abiertamente su relación con el actor colombiano Alejandro Aguilar. Juntos han formado una pareja que ha cautivado a muchos, mostrando complicidad y amor en eventos públicos y a través de las redes sociales.

Sin embargo, a pesar de estar hace tanto tiempo juntos, Alejandro Aguilar aún no le ha entregado anillo de compromiso a Soto. Tanto así, que algunos seguidores de la presentadora pensaron que ella no quería llegar al altar, pero con un video en sus redes sociales, se confirmó que luego de tanto tiempo no pierde la esperanza de que llegue el momento:

“¿Ustedes qué creen? Sí, claro que por supuesto que sí. Quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas. Algún día, ojalá algún día llegue ese día”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos) ;

La relación de Ana Karina Soto con Alejandro Aguilar ha sido un tema recurrente en entrevistas y redes sociales, donde han demostrado ser una pareja sólida y comprometida, pero han tenido que enfrentar muchas críticas, sobre todo porque dicen que él no está a la altura.

