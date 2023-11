La presentadora y empresaria Mary Méndez, una de las más reconocidas en el mundo del entretenimiento en Colombia reveló detalles de una experiencia traumática para ella por la que terminó sin dientes.

Su anécdota la contó en la emisión de este 18 de noviembre de ‘La red’, con la celebración de los 12 años del programa, que se estrenó con su participación. Aunque no suelen revelar detalles de su vida personal, los presentadores de la producción de Caracol Televisión se abrieron a las cámaras y contaron algunos detalles de sus vidas.

(Vea también: Mary Méndez, por fuera de ‘La red’, soltó curiosidad familiar: “Mi papá es un descarado”)

En caso de Méndez, ella contó que tuvo un grave accidente por el que casi muere. “Todo sucedió un viernes a las 3 de la tarde, estaba castigada. Tuve una familia muy conservadora y mi mamá era de tire y afloje. Me llamó una de mis mejores amigas y me dijo que iban a pasar por nosotros dos pelados para que compremos claveles de amor y amistad y le dije que sí”, contó sobre la mala decisión que tomó.

Tomaron vía desde Barranquilla hacia Cartagena y los dos muchachos iban consumiendo alcohol y en el camino, se encontraron con un hueco que trataron de esquivar a alta velocidad.

“De lo único que me acuerdo después es yo tirada en la mitad del pavimento, como loca, mi pelo estaba lleno de maleza. No tenía dientes, se volaron completamente, perdí los dientes frontales. Estoy viva porque algo tiene el universo para que lo ofrezca o algo tengo todavía por hacer, porque estadísticamente no debería seguir con vida”, señaló.