Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas y su participación bastante activa en redes sociales la sigue poniendo dentro de las más queridas. Fue precisamente en redes sociales en donde decidió responder a una persona que habló sobre ella y sus relaciones en TikTok.

(Vea también: Lina Tejeiro (al fin) lanzó su nuevo negocio en Colombia: a $ 139.900 ¿sale barato o caro?)

La también ‘influencer’ se dirigió a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram y recordó el momento en que se sintió ofendida por un creador de contenido en TikTok, que dijo que a pesar de que era muy linda, tenía que “joder demasiado” para estar sola.

“Me acabo de acordar que en estos días me ‘tagearon’ en un video de TikTok. Donde un tipo está hablando de mí y dice ‘huy, es muy hermosa, pero tiene que joder demasiado para que esté soltera’. Me quedé pensando. ¿Qué lo hace pensar que yo estoy sola por jodida y no por elección?”, dijo con cara de confusión sobre lo que sugirió el hombre.

Cabe mencionar que ella ha estado emparejada con varias figuras públicas, dentro de estas el cantante Andy Rivera y también el cantante Juan Duque, con quien finalizó su relación a finales de 2022.

Lee También

Además, Tejeiro, quien nunca ha protagonizado una novela y reveló por qué, se refirió a las expectativas que tiene de su pareja y también habló de por qué está soltera. “De hecho estoy soltera porque tengo claro de qué tipo de persona quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado. Porque si se tratara de salir con cualquier pendejo pues hacer rato hubiera salido con él”, dijo.

Por último, la modelo explicó que ella no se va a conformar con menos de lo que ella quiere. “Y si ahorita llega una persona con los estándares que yo quiero, bienvenido sea. Pero por ahora si no está, pues voy a estar sola”, concluyó sobre el tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Más Rechismes | Farándula – Música – Tendencia (@masrechismes)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.