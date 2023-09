Mary Méndez, que tuvo un cruce con un compañero por fuera de cámaras en ‘La red’, sorprendió con una información personal y hasta de su papá que contó lejos de la realidad que la tiene como protagonista en la televisión colombiana.

Video de Mary Méndez, por fuera de ‘La red’, hablando de su salud y sobre su papá

La conductora del programa de entretenimiento de Caracol Televisión compartió una grabación desde su cuenta personal de Instagram, replicada por un usuario en publicación en X (antes Twitter).

Mary Méndez se abrió sobre su papá y lo tildó de descarado pic.twitter.com/p8fe48Phv8 — Ana (@PuraCensura) September 19, 2023

La presentadora habló acerca de los hábitos de alimentación y de ejercicio que le han servido para mantenerse con la contextura física que tiene ahora, aspecto que la ha caracterizado en el último tiempo.

Lo curioso de esa explicación es que abrió paso para que Méndez hablara acerca de su padre y el comportamiento del hombre, al que calificó de “descarado” en el relato para sus seguidores.

Lee También

¿Por qué Mary Méndez aseguró que su papá es un descarado?

La samaria destacó las fortalezas que obtiene a nivel personal gracias a la rutina de ejercicios que tiene, luego de que estuvo en una de esas jornadas en la que montó en bicicleta en Bogotá.

“Te da vitalidad, te da juventud corporal y mental. Mental ni se diga. No les digo que yo me creo de 15 [años]. Mi papá me dice: ‘Usted ya no tiene 20 años’. Y yo [le respondo]: ‘En tu cabeza no, [pero] en la mía, sí’. Son tantos los beneficios que basarlo únicamente en un tema de índice de grasa es un despropósito”, indicó.

Precisamente, esa referencia sobre el hombre, llevó a que Méndez expusiera cómo son los hábitos que él tiene similares a ella, a pesar de la mencionada crítica que la presentadora dice que le hace.

“Mi papá es un descarado. Tiene 87 años y mi papá cree que tiene 15. Mi papá todavía se recorre fincas caminando sin ningún problema. Mi papá si vamos a esquiar en la nieve es el primero que está esquiando”, contó.

Al tiempo que repitió el calificativo sobre su progenitor, la samaria se comparó con el hombre para justificar esa energía que, a manera de curiosidad, ambos tienen como un rasgo familiar.

“Mi papá es un descarado. Me viene a mí a cuestionar mi edad cuando él no se da cuenta que tiene 87 años y así es mejor, es una persona que se mantiene joven mentalmente y, bueno, de ahí es que yo saco esa intensidad para vivir la vida así porque la amo”, finalizó.