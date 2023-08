Así como Giovanny Ayala no dejó pasar por alto una pulla en ‘Yo me llamo’, Mary Méndez salió al paso de una controversia en la que ha estado envuelta durante varios años en la farándula nacional.

La presentadora de ‘La red’ aprovechó la emisión del programa del domingo 20 de agosto de 2023 para soltar su lado más punzante con un comentario en el que remarcó que sí es mujer.

Video de Mary Méndez tiró pulla en ‘La red’, de Caracol, sobre ser mujer

La conductora del magacín, en un momento replicado desde la cuenta de YouTube del formato, tiró la pulla al opinar la información de un cantante vallenato, en el minuto 3:40 de este video.

El tema surgió cuando hablaron sobre la separación del artista Jorge Pabuena, que reveló cómo lo ha afectado su separación después de 11 años de relación sentimental. Ello abrió paso al comentario.

“Ustedes me van a perdonar, pero yo en mi lectura femenina que, aunque no lo crean, lo soy, siento que él no está enamorado”, afirmó la presentadora en el programa de Caracol Televisión.

Eso provocó las risas cómplices de sus compañeros, que han estado junto a ella durante estos años en medio de una controversia en la que ha salido al paso en varias ocasiones en pleno programa.

¿Por qué Mary Méndez tira pullas sobre ser mujer?

Años atrás, la presentadora del programa de entretenimiento fue calificada como ‘el macho’ entre sus colegas debido a su disciplina para hacer ejercicio, tema que la ha puesto en el blanco de los comentarios.

Eso ha llevado a que Méndez haya reaccionado en varias ocasiones en ‘La red’, al punto que en uno de esos momentos estalló con una aclaración contundente sobre el asunto en cuestión.

Eso sí, en otros momentos, como la que sucedió en este caso, la samaria simplemente ha salido al paso con su característico tono punzante para referirse a ese llamativo cuestionamiento.