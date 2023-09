En el programa ‘La Red’ siempre hay una sección en la que critican y hacen comentarios sobre la ropa y forma de vestir de las personalidades, famosos y hasta de ellos mismos. Pero en esta oportunidad pasó antes de entrar al set de grabación del espacio de los fines de semana en Caracol Televisión y con un apunte cruel.

La autora de los comentarios fue Mary Méndez, que por medio de su cuenta de Instagram expuso las prendas que iba a usar su compañero Juan Carlos Giraldo en el episodio del domingo 17 de septiembre de 2023. Aunque la idea del presentador, especialista en moda, era lucir esas prendas, los huecos no pasaron inadvertidos para la samaria.

Mary Méndez y su burla por la ropa llena de huecos de Juan Carlos Giraldo

Antes de ingresar al estadio de Caracol Televisión, Mary se encontró con Juan Carlos y no se quedó callada al ver que su ropa tenía una buena cantidad de huecos en el saco que tenía puesto. Eso sí, los agujeros eran de diseño y no de desgaste u otra razón, pero ella no se guardó nada:

“Juan Carlos, necesitas hacer en tu casa una fumigada brava, te cuento. La polilla se le comió el saco a Juan Carlos (y el pantalón). ¡La polilla se le comió el saco y el pantalón!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Con tono de sarcasmo, pero consciente de que su propuesta de ‘outfit’ iba a dar para ese tipo de comentarios, Giraldo respondió:

“¡Qué pesar! Siquiera mamá murió”.

La respuesta de Juan Carlos Giraldo causó risas, tambien con algo de crueldad, de Mary Méndez, pero cuando ella siguió su camino hacia el estudio de grabación, se ve que de fondo el presentador se levanta de su silla y hace algo en las piernas de su compañera. Ella estaba empezando a hablar del gusto al vestirse, pero todo se interrumpió con un grito:

“Lo que es no saberse vestir, en la vida… ¡ay!”.

A pesar de las burlas, de los comentarios y de ser algo poco común, en el programa dominical de ‘La Red’ apareció Juan Carlos Giraldo con orgullo y sin ningún problema con su ropa llena de huecos. Tal vez sea lo que se ponga de moda en las calles colombianas, empezando por los famosos y personajes que tienen exposición en redes sociales y medios.