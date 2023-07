Mary Méndez anunció hace unos días que se no estará en ‘La red’ por un tiempo. Lo afirmó durante una de las emisiones del programa.

“Voy a hacer un aviso parroquial que no quiero que se preste para malinterpretaciones”, comenzó diciendo la presentadora y segundos después aseguró que no la iban a ver por un tiempo.

Y aunque en aquel momento aseguró que no se trataba de una renuncia, lo cierto es que sus fans comenzaron a especular de inmediato y Mary tuvo que volver a hablar del tema, esta vez en sus redes sociales.

“El fin de semana pasado aclaré que no me voy, simplemente me obligaron prácticamente a tomar vacaciones porque se estaban venciendo, y si se me vencen pues la pierdo”.

De acuerdo con la presentadora, desde el próximo fin de semana los televidentes no la verán en el set. Y desde ya, varios se están preguntando quién ocupará su lugar.

En sus anteriores vacaciones, la presentadora fue reemplazada por Daniela Galvis, que hizo parte del equipo de la emisora La Kalle.

Sin embargo, en aquella ocasión no se llevó buenos comentarios. Incluso, la misma Mary tuvo que pedir respeto por su trabajo en algunas historias de Instagram:

“Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo, así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”.