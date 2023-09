Mary Méndez es reconocida en la televisión colombiana por haber hecho parte de programas como ‘También caerás’ y ahora ‘La red’. En este último se ha caracterizado por su manera en presentar las noticias de manera directa y sin tapujos.

Precisamente, en la emisión de este sábado 16 de septiembre, la comunicadora hizo una confesión al tocar el tema de salud mental.

Aunque para muchas personas suele ser un juego todo lo que tiene que ver con esto, Méndez dejó claro que no debería ser así, pues va más allá de estar o no feliz. Incluso, ella contó cómo ha tenido que pasar momentos de depresión.

La periodista recordó uno de los episodios más complejos que ha tenido que vivir, pero resaltó que lo ha logrado superar con ayuda de profesionales.

“La depresión no es un estado de ánimo. Esto es neuronal, sucede en el cerebro y para eso existe el medicamento. Vea, voy a hacer una confesión: las personas que hemos utilizado medicamento para la depresión y los ataques de pánico [sabemos]. Yo no tengo cómo agradecerle la verdad a mi psiquiatría, que lo adoro hoy en día. En ese momento me atendió y hoy lo sigue haciendo”, dijo la presentadora.