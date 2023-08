El cantante de música popular, Ciro Quiñonez, tiene una hija que hasta hace poco fue reconocida, según contó su expareja Ángela Blanco en charla con ‘La red’, de Caracol Televisión.

La niña nació de una infidelidad del intérprete, dijo Blanco, quien se despachó en contra del músico, luego de las declaraciones de este —en el mismo programa— diciendo que le terminaron por él querer ir a una fiesta que le tenían preparada de cumpleaños.

“Él me había sido infiel. Esa persona, dolida, me empieza a escribir y me envía conversaciones de ellos. Producto de esa infidelidad, esa mujer quedó embarazada. Igual yo seguía en la lucha de no creer porque él decía que no era hijo de él, que él se cuidó. Él hablaba pestes de esa mujer, me decía que no le creyera, que eran mentiras, pero falso. Hubo prueba de ADN, el resultado fue positivo”, dijo la mujer en charla con el mencionado medio.

Asimismo, Ángela Blanco contó por qué decidió no seguir con Ciro Quiñones, pues lo que le colmó la paciencia fue una fiesta de cumpleaños que le organizaron sus amigos.

“Estábamos almorzando cuando me dice ‘amor, pues imagínate que de cumpleaños mis amigos me tienen invitado con todos los gastos pagos a Cartagena’. A mí se me hizo raro y llamé a una novia de uno de los amigos, le dije ‘¿tú qué sabes de este viaje a Cartagena?’. Me envió en el chat mensajes, videos, conversaciones de un grupo que tenían ellos que se llamaba ‘cumple de Ciro, requisito ir solteros […]'”, contó.

La fiesta era de solo hombres y, según relató ella, los planes que de ellos eran invitar a mujeres allá, pero no ir con sus esposas.

“Yo le dije: ‘si tú te vas de este apartamento hoy o mañana, que tu decisión sea muy firme, porque conmigo no vas a estar un minuto más’. Él muy firme decidió irse para Cartagena”.

Luego de que su expareja Ángela Blanco contara lo sucedido, el cantante decidió romper el silencio y decirle a ‘La red’ que es papá.

