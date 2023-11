Edwin Antequera, conocido en la escena musical como Mr. Black, cantante y autor de champeta altamente reconocido en Colombia, decidió hablar por primera vez de una de sus más grandes pérdidas: la de su hijo de 22 años, Edwin Junior Antequera. Él contó entre lágrimas la vivencia catalogada como la más dura de su vida.

En su reciente entrevista para ‘La red’, el intérprete reveló de qué murió su primogénito y cómo fue cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento, en medio de un partido de fútbol y que anunció por medio de sus redes sociales el pasado 30 de abril de 2022.

“Estábamos a tres días de celebrar mi cumpleaños. Lo estaba esperando para que viniera a buscar la ropa que se iba a poner ese día, él estaba muy emocionado. […] Me llamaron, les dije ‘¿qué pasó, qué pasó?’. ‘No, que murió Pipi’, dijeron. Yo salí como un loco en la camioneta, yo no lo creía. Así es la vida”, narró con voz entrecortada.

Sobre las razones de su muerte, los doctores dijeron que fue una muerte natural, pues le dio un paro debido a que no le llegó el oxígeno a la cabeza durante un partido de fútbol.

“Quedamos muy extrañados porque era un pelado muy joven. Pero uno tiene que aceptar esas decisiones de Dios”, agregó el cantante, que señaló que a pesar de que falleció, sigue siendo su hijo.

Por último, señaló que con su hijo trataba de inculcarle valores diferentes a los que él aprendió, pues se educó en la calle. “Lastimosamente pasó esto, pero yo sé que desde el cielo él tiene que seguir acompañando a su papá. No me faltó ningún ‘te amo’, porque el amor que yo le daba a mi hijo era muy privado. No lo demostré mucho por redes. Pero le faltó más vida para yo poder seguirle demostrando lo mucho que lo quería”, concluyó el artista, que usó una corona cuando se casó.

Luego de su dura experiencia, Mr. Black sacó su canción ‘Eterno hijo’, que habla sobre el fallecimiento del joven, que estaba a punto de graduarse de la universidad en Administración de Empresas.

