Mr. Black se convirtió en uno de los máximos exponentes colombianos de la champeta en el mundo, pues con éxitos como ‘El serrucho’ y ‘Mujer prohibida’ puso a bailar hasta a los gringos.

El champetero, quien tuvo que experimentar la lamentable pérdida de uno de sus hijos, hizo parte de un evento social en el que se reunieron varios de los intérpretes más famosos del género caribeño y allí mostró su lado más sensible.

Cuál fue el reclamo de Mr. Black al Gobierno

Durante su intervención en el foro, el también llamado ‘Presidente de la champeta‘ rompió en llanto al hablar sobre las difíciles condiciones (de extrema pobreza, incluso) que viven varios cantantes cartageneros y de otros puntos de la costa atlántica colombiana.

Las imágenes de Mr. Black llorando como un niño se hicieron virales y fueron originadas por el sentimiento de abandono y desprotección que tienen los artistas de la champeta que no reciben suficiente apoyo por parte de los gobiernos, según dijo el artista.

“Me siento que no le dan importancia y falta. Nosotros queremos hacer parte del gobierno porque nosotros hemos salido adelante solitos”, expresó entre las lágrimas Mr Black.

Varios de los asistentes se acercaron a él para calmarlo y su interlocutora también hizo lo posible por lograrlo, comentándole que son “dolientes del género” y que ellos eran unos “valientes”.

Según comentó el medio Vanguardia, el cantante criticó la ausencia de los candidatos a la Gobernación de Bolívar en el evento, a quienes había invitado, afirmando: “¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek, Yamilito y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”.

