Una de las grandes noticias que deja la gala de los Globos de Oro es que el norteamericano Robert Downey Jr. se quedó con el premio a Mejor actor de reparto en una película, por su papel como Lewis Strauss, en ‘Oppenheimer’.

“Muchas personas se acercan desde el verano y me dicen que no me pueden conocer. Dijeron que necesitaban reiniciar mi carrera y es muy divertido demostrar a los agentes que tenían razón”, dijo tras el reconocimiento.