La edición 80 de los Globos de Oro dejó grandes protagonistas durante la ceremonia, como fue el caso de Guillermo del Toro. El mexicano que se llevó el premio por 'Pinocho' en la categoría de 'Mejor película animada'. (Le puede interesar: Jenna Ortega admite que desearía tener a Lady Gaga en 'Merlina') No obstante, los reflectores también estuvieron expectantes ante la joven actriz Jenna Ortega gracias a su participación en la producción de 'Merlina', una serie de Netflix que logró acaparar las miradas a nivel mundial. Gracias a su coreografía extravagante y extraña, Jenna se volvió tendencia en redes sociales, donde cientos de internautas crearon el trend, intentando imitar los pasos de la actriz.

Durante la alfombra de los Globos de Oro, la joven actriz fue abordada por varios medios de comunicación. Fue durante una de estas entrevistas que una periodista le pidió que le enseñara los pasos del baile de 'Merlina'. Sin embargo, Jenna mostró una cara de disgusto y afirmó "no me acuerdo", mientras que la periodista intentaba imitarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)

El incomodo momento quedo en video y fue publicado en redes sociales haciéndose viral con más de 7 millones de vistas y cientos de comentarios de internautas que defendieron a Jenna: “Jenna Ortega es una buena actriz, ella no solo es un baile o el personaje de Merlina, por favor”, “cuando van a entender que el actor no es el personaje, ellos tienen una vida fuera de eso. Jenna no es Merlina, interpreta a Merlina, pero no es ella”, “es una manera elegante de decir que no es ni el momento ni el lugar”, “bueno, es el baile del personaje… en la gala está siendo ella misma, cosas totalmente diferentes para actores de ese nivel”.