El nombre de Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, ha dado la vuelta al mundo después de un incidente viral durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston el pasado 16 de julio.

(Vea también: La radical decisión que tomó esposa de empresario infiel que fue pillado en pleno concierto)

Lo que parecía ser una noche de música y diversión se convirtió en un escándalo mediático cuando la famosa “kiss cam” captó a Byron en una situación comprometedora con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de su compañía.

Este episodio no solo desató especulaciones sobre una posible infidelidad, sino que también abrió la puerta a revelaciones sobre el comportamiento de Byron en el ámbito laboral, con exempleados describiéndolo como un jefe “tóxico” y celebrando su exposición pública.

Lee También

Así lo recogió el New York Post, donde se mencionó que personas que trabajaron con Byron en Astronomer y otras empresas como Cybereason lo describieron como un ejecutivo “agresivo” y “obsesionado con las ventas”.

Una fuente que trabajó directamente bajo su mando afirmó: “Los grupos de texto y las cadenas de exempleados son como… todos se están riendo a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó y de que él haya quedado expuesto”.

Esta reacción refleja el resentimiento acumulado por antiguos colegas, quienes consideran que el escándalo es una especie de “karma” por su comportamiento en el trabajo.

Durante la interpretación de “Viva la vida”, uno de los temas más icónicos de Coldplay, la “kiss cam” del concierto enfocó a Andy Byron abrazando de manera cariñosa a Kristin Cabot, una de sus colegas en Astronomer.

La cámara, que suele captar momentos románticos entre parejas en eventos masivos, proyectó la imagen de ambos en las pantallas gigantes del estadio, ante la mirada de 55,000 asistentes. La reacción de Byron y Cabot fue inmediata y reveladora: él se agachó rápidamente, mientras ella se cubrió el rostro, intentando esquivar la atención.

Acá, el video de lo sucedido:

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025