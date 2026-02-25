Irán respondió este miércoles a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su programa nuclear, las cuales fueron pronunciadas durante el discurso del Estado de la Unión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Uno de los capos más siniestros”: Trump se refirió a captura de Maduro en extenso discurso

Trump, ante el Congreso, aseguró que Irán estaría retomando ambiciones nucleares y avanzando en capacidades militares que podrían representar una amenaza internacional.

Durante su intervención, el presidente estadounidense afirmó que, pese a los ataques previos contra instalaciones iraníes, el país persa continuaría intentando reconstruir su programa nuclear. También sostuvo que Teherán estaría desarrollando misiles de largo alcance capaces de amenazar a Europa e incluso territorio estadounidense, lo que elevó el tono del enfrentamiento diplomático.

Lee También

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump.

El mandatario insistió en que su prioridad es alcanzar una solución por la vía diplomática, aunque advirtió que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares bajo ninguna circunstancia.

Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que es por lejos (Irán), tenga un arma nuclear”, agregó el mandatario.

PRESIDENT TRUMP on IRAN: My preference is to solve this problem through diplomacy, but one thing is certain: I will NEVER allow the world’s number one sponsor of terror to have a nuclear weapon. We have to be strong. It’s called peace through strength. pic.twitter.com/0CPKHtvQDt — Department of State (@StateDept) February 25, 2026

Irán responde y niega acusaciones de Donald Trump

La respuesta iraní no tardó en llegar. Portavoces oficiales señalaron que las declaraciones de Trump buscan distorsionar la realidad y justificaron que el país tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos.

Desde Teherán calificaron las afirmaciones del mandatario estadounidense como “grandes mentiras” y reiteraron que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles, negando cualquier intención de desarrollar armas atómicas.

“Lo que están alegando con respecto al programa nuclear iraní, los misiles balísticos de Irán, y el número de bajas durante los disturbios de enero, es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras'”, indicó el portavoz ministerial Esmail Baqai, según recogió la agencia AFP.

El cruce de acusaciones ocurre en medio de negociaciones indirectas y de un contexto regional marcado por tensiones militares, lo que mantiene la atención internacional sobre la evolución del programa nuclear iraní y las decisiones que pueda tomar Washington en los próximos meses.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.